Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Belarus Müftüsü Şabanoviç ile işbirliğini ele aldı

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Belarus Müftüsü Şabanoviç ile işbirliğini ele aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Belarus Müslümanları Dini İdare Birliği Başkanı Müftü Ebubekir Şabanoviç ve beraberindeki heyetle Başkanlık'ta bir araya geldi. Görüşmede, iki kurum arasındaki kurumsal işbirliği konuları ele alındı.
Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Belarus Müslümanları Dini İdare Birliği Başkanı Müftü Ebubekir Şabanoviç ile görüştü.
Diyanetten yapılan açıklamaya göre, Arpaguş, Şabanoviç ve beraberindeki heyetle Başkanlık'ta bir araya geldi.
Görüşmede, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Belarus Müslümanları Dini İdare Birliği arasında kurumsal işbirliği konuları da ele alındı.
Kaynak: AA