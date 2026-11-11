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Bilici, Diyanet İşleri Başkanı'nın Anıtkabir ziyaret planını TBMM'de sordu

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Bilici, Diyanet İşleri Başkanı'nın Anıtkabir ziyaret planını TBMM'de sordu Haber Videosunu İzle
Bilici, Diyanet İşleri Başkanı'nın Anıtkabir ziyaret planını TBMM'de sordu
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YENİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici, TBMM Genel Kurulu'nda 10 Kasım dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanı'nın Anıtkabir ziyareti planı olup olmadığını sordu. Bilici, Başkanın 14 ayda 23 ülkeyi ziyaret ettiğini belirterek Anıtkabir'e ne zaman gideceğini gündeme getirdi.

(ANKARA) - YENİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanı'nın Anıtkabir ziyareti için bir planı olup olmadığını gündeme taşıdı. Bilici, Atatürk'ün Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurduğunu hatırlatarak mevcut Diyanet İşleri Başkanı'nın Anıtkabir'i ziyaret edip etmediğini sordu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anarak konuşmasına başlayan Bilici, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kuruluş sürecine ve ilk Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Börekçi'nin Milli Mücadele dönemindeki tutumuna dikkat çekti.

Bilici, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Dün 10 Kasım'da Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyorum. Atatürk aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığını kurmuştu. İlk Diyanet Başkanı Rıfat Börekçi, Ankara Fetvası'yla bağımsızlık mücadelesinin yanında yer aldı, ciddi bir fedakarlık gösterdi."

"14 AYDA 23 ÜLKEYİ ZİYARET ETMİŞ, ANITKABİR İÇİN BİR PLANI VAR MI?"

Mevcut Diyanet İşleri Başkanı'nın yurt dışı ziyaretlerine değinen Bilici, Anıtkabir ziyareti konusunda herhangi bir program veya plan bulunup bulunmadığını sordu. Bilici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mevcut Diyanet İşleri Başkanı acaba Anıtkabir'i ziyaret etti mi? 14 aydan beri 23 ülkeyi ziyaret etmiş. Ne zaman ziyaret etmeyi düşünüyor, planı nedir? Bunu bilmek istiyoruz."

Bilici, Diyanet İşleri Başkanı'nın Anıtkabir ziyareti için bir planı olup olmadığını yeniden gündeme getirerek konuşmasını tamamladı.

Kaynak: ANKA
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