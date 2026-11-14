Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Diyanet'in Saha Buluşmaları 2026 programı Hatay Dörtyol'da gerçekleştirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyanet'in Saha Buluşmaları 2026 programı Hatay Dörtyol'da gerçekleştirildi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın “Saha Buluşmaları 2026” programı Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gerçekleştirildi. Programda din hizmetleri değerlendirildi, 4-6 Yaş Kur'an Kursu ziyaret edildi ve ilçe müftüleriyle ihtiyaçlara yönelik toplantı yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen "Saha Buluşmaları 2026" programı, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gerçekleştirildi. Programda merkez ve taşra teşkilatı temsilcileri din hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Programa Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hatice Boynukalın Şenkardeşler, Hatay İl Müftüsü Necati Şafak, Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanı Gülhiman Hekimoğlu, Diyanet İşleri Uzmanı Davut Aldemir, il müftü yardımcıları, ilçe müftüleri ve din görevlileri katıldı.

Buluşmada din hizmetlerinin sahadaki yansımaları, kurumsal koordinasyon ve hizmetlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Din görevlilerinin talep ve beklentileri dinlenirken, çeşitli hizmet alanlarına ilişkin sunumlar gerçekleştirildi.

Program kapsamında heyet, Nazife Yurtlu 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nu ziyaret ederek öğrenciler ve öğreticilerle bir araya geldi. Kursun eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alan heyet, sınıfları dolaşarak öğrencilerle sohbet etti.

Ziyaretin ardından Belen, Arsuz, İskenderun, Dörtyol, Payas ve Erzin ilçe müftülerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda ilçelerde yürütülen din hizmetleri, sahada karşılaşılan ihtiyaçlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 51 sitede yayınlandı.
Sarıgül operasyonundaki belediye başkanının kim olduğu ortaya çıktı

Sarıgül operasyonundaki belediye başkanının kim olduğu ortaya çıktı
Kutup girdabı kayıtlara geçen en erken tarihte bozuldu! ABD, Avrupa ve Doğu Asya'da sert soğuk olasılığı arttı

Kutup girdabı rekor erkenlikte bozuldu! Sert kış kapıda mı?
Beylikdüzü'nde feci kaza! TIR ile otobüs arasında sıkışan otomobilden 2 kişi sağ çıktı

Tır ve otobüsün resmen arasında ezildi! Ama bu araçtan sağ çıktılar

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul için sağanak alarmı! Valilik ve AKOM'dan peş peşe uyarılar

İstanbul için hafta sonu alarmı! Uyarılar peş peşe geldi

Sedat Peker'den Emre Olur kararı! Tüm bağlarını kopardı20

Yanından ayırmadığı ismin üstünü çizdi
Arap Parlamentosu'ndan Husilere karşı 4 aşamalı uluslararası eylem planı

Köşeye sıkışan Araplar dünyadan yardım istiyor

Niğde’de okulun ikinci katından düşen kız öğrenci yaralandı

Okulda korkunç olay! Küçük kız hastanelik oldu
Türkiye Kupası'nda beklenen gün geldi! Maç programı açıklandı

Dört büyükler de yarışacak! TFF beklenen programı açıkladı
Alışverişte yeni dönem! Kimse sizi buna zorlayamayacak

Alışverişte yeni dönem! Artık zorunlu değil
Trabzon'da bir garip İsrail protestosu! Akademisyen kendini vinçten sarkıttı19

Bunu yapan bir akademisyen! Yorumu size bırakıyoruz