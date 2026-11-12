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12 Kasım Cuma Hutbesi yayınlandı mı? 12 Kasım Cuma Hutbesi tam metni!

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12 Kasım Cuma Hutbesi yayınlandı mı? 12 Kasım Cuma Hutbesi tam metni!
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Diyanet İşleri Başkanlığı, 12 Kasım Cuma günü ülke genelinde kılınacak cuma namazında okunacak hutbenin metnini resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla kamuoyunun erişimine sundu. Her hafta olduğu gibi bu haftaki hutbe de Müslümanların manevi dünyasına ışık tutan, inanç ve değerler etrafında şekillenen önemli mesajlar içeriyor. Özellikle birlik, beraberlik ve kardeşlik kavramlarının altı çizilerek toplumda dayanışma ruhunun güçlendirilmesi hedefleniyor.

Cuma namazı, Müslümanların bir araya gelerek ortak bir ibadet atmosferi yaşadığı, gönül bağlarını kuvvetlendiren en kıymetli ibadetlerden biridir. Bu ibadetin ayrılmaz parçası olan hutbeler ise hem bireylere rehberlik eder hem de toplumsal farkındalığı canlı tutar. 12 Kasım tarihine özel hazırlanan bu haftaki hutbe, dini değerlere vurgu yaparken bireylerin hem manevi hem de toplumsal sorumluluklarını yeniden hatırlatıyor. Böylece müminler hem dini bilgilerini tazeliyor hem de toplumsal duyarlılıklarını pekiştiriyor.

HUTBE NEDİR?

Hutbe, İslam kültüründe özellikle cuma ve bayram namazlarında imam tarafından cemaate yönelik yapılan dini konuşmadır. Arapçadaki "hitabe" kelimesinden türeyen hutbe, hem manevi hem de toplumsal açıdan önemli bir görev üstlenir. Müslümanlara dini nasihatler sunmak, onları bilinçlendirmek ve toplum içindeki sorumluluklarını hatırlatmak hutbenin temel amacını oluşturur.

HUTBENİN ÖZELLİKLERİ
CUMA HUTBESİ

• Her hafta cuma günü, öğle namazı vaktinde kılınan cuma namazından önce okunur.

• Farz-ı kifaye hükmündedir; yani belli bir topluluk tarafından eda edildiğinde, diğer Müslümanların üzerinden sorumluluk kalkar.

• Sünnete uygun hali Arapça olarak okunur; ancak cemaatin daha iyi anlayabilmesi için pek çok ülkede yerel dilde açıklamalar da yapılır.

BAYRAM HUTBESİ

• Ramazan ve Kurban Bayramı namazlarının ardından okunur.

• Bayram hutbesi, namazın tamamlayıcı bir unsuru kabul edilir; ancak cuma hutbesi kadar dinlenmesi zorunlu değildir.

HUTBENİN BÖLÜMLERİ
BAŞLANGIÇ

• Hutbe genellikle "Elhamdülillah" ifadesiyle başlar.

• Ardından Kelime-i Şehadet getirilir:

"Eşhedü en lâ ilâhe illallah" ve "Eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlüh."

ANA KONU

• Bu bölümde Kur'an-ı Kerim ayetleri, hadisler ve dini öğütler dile getirilir.

• Güncel olaylardan yola çıkılarak bireylere ahlaki, sosyal ve toplumsal farkındalık kazandırmak amaçlanır.

DUA İLE BİTİŞ

• Hutbe, sonunda bütün müminleri içine alan bir dua ile tamamlanır.

HUTBENİN HÜKÜMLERİ

• Cuma namazının geçerli olabilmesi için hutbenin okunması şarttır.

• Hutbe sırasında konuşmak, dikkati dağıtmak ya da başka bir işle meşgul olmak uygun görülmez.

• Cemaatin, hutbeyi sükûnetle dinlemesi tavsiye edilir.

Hutbe:

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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