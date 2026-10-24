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TDV Genel Müdürü İzani Turan, görevden ayrılmasının fon iddialarıyla ilgisi yok dedi

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TDV Genel Müdürü İzani Turan, görevden ayrılma kararının fon iddialarıyla ilgisi olmadığını belirterek yorumları reddetti. Turan, talebini Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'a ilettiğini, TDV'nin faizli işlem ve borsa işlemi yapmadığını, hukuki süreç başlattığını açıkladı.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, görevden ayrılma kararının bugün gündeme getirilen fon iddialarıyla hiçbir ilgisinin olmadığını bildirerek, "Bu kararımın söz konusu iddialarla ilişkilendirilmesine yönelik yorumları kesinlikle reddediyorum." ifadesini kullandı.

Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şahsı ve Türkiye Diyanet Vakfı hakkında ortaya atılan iddialar sebebiyle kamuoyuna açıklama yapma ihtiyacı duyduğunu belirtti.

Görevden ayrılma talebini yeni yönetimin göreve gelmesinin hemen ardından Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'a bizzat ilettiğini bildiren Turan, "Görevden ayrılma kararımın bugün gündeme getirilen fon iddialarıyla hiçbir ilgisi olmadığını her şeyden önce ifade etmek istiyorum. Bu kararımın söz konusu iddialarla ilişkilendirilmesine yönelik yorumları kesinlikle reddediyorum. Görevler gelip geçicidir. Bir vazifeden ayrılmak hayatın olağan akışının bir parçasıdır. Bu durumu bir suçluluk ve cezalandırma gibi takdim etmek, somut bir dayanak olmadan hüküm vermektir." açıklamasını yaptı.

TDV'nin söz konusu fonlarla herhangi bir ilişkisi veya alışverişinin bulunmadığını ifade eden Turan, "Faizli işlem yapmadık, bundan Allah'a sığınırız. Borsa işlemleriyle de herhangi bir ilgimiz olmadı. Vakıf kaynaklarının faizden ve haramdan mümkün mertebe korunması, bizim için dini bir hassasiyet olduğu kadar emanete riayet sorumluluğunun da gereğidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Her hususun en ince ayrıntısına kadar araştırılmasından hiçbir çekincem yok"

Bağışların farklı zamanlarda toplandığını, yardımların ise belirli bir süreç içerisinde hak sahiplerine ulaştırıldığını aktaran Turan, şöyle devam etti:

"Bu süre zarfında kaynakların enflasyon karşısında değer kaybetmesini önlemek amacıyla, vakıf senedi ve ilgili mevzuat çerçevesinde, uygun faizsiz işlem imkanlarından yararlanılması kurumsal bir sorumluluktur. 2015 yılından bu yana uygulanan bu yaklaşım, genel müdürün veya ekibinin şahsi tercihinden ibaret olmayıp vakfın yönetim ve karar mekanizmaları çerçevesinde yürütülen bir uygulamadır. Bu işlemlerden herhangi bir kişisel menfaat sağlanmamıştır ve kurumun uygulamadan kaynaklanan herhangi bir zararı da oluşmamıştır. Bütün işlem kayıtları, kararlar ve belgeler dahil olmak üzere kurum kayıtları yetkili mercilerin incelenmesine açıktır. Her hususun en ince ayrıntısına kadar araştırılmasından hiçbir çekincem bulunmamaktadır. Hakikatin hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde ortaya çıkması için iddiaların somut bilgi ve belgeler üzerinden değerlendirilmesi kafidir."

Üstlendiği görevleri emanet bilinciyle yerine getirmeye gayret ettiğini belirten Turan, "Benim için asıl ölçü, insanların hakkımda ne söylediğinden önce Allah'ın huzurunda nasıl hesap vereceğimdir. Bununla birlikte hiç kimse, emeğinin ve şahsiyetinin ya da yıllar içinde itibar ve güven kazanmış bir kurumun itibarının asılsız iddialarla zedelenmesine sessiz kalmak zorunda değildir. Eleştiri başka, iftira başkadır. Denetim istemek başka, bir insanın itibarını haksız yere hedef almak başkadır. Şahsıma yönelik gerçeğe aykırı yayınlar ve hakaretler karşısında hukuki süreç başlattık. Haklarımızı hukuk çerçevesinde aramayı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
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