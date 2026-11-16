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Diyanet İşleri eski Başkanı Erbaş, İnönü Üniversitesi Rektörü Akpolat'ı ziyaret etti

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Diyanet İşleri eski Başkanı Erbaş, İnönü Üniversitesi Rektörü Akpolat'ı ziyaret etti
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Diyanet İşleri Eski Başkanı Ali Erbaş, Malatya'daki 'İslamın Işığında Bilgiden Bilince' programı öncesinde İnönü Üniversitesi Rektörü Nusret Akpolat'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Malatya İl Müftüsü Ramazan Dolu ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kubat da yer aldı.

Diyanet İşleri Eski Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Malatya İl Müftüsü Ramazan Dolu ile İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kubat ve Malatya'daki çeşitli vakıf başkanları katıldı.

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile Eğitime Destek Platformu Malatya iş birliğinde düzenlenen "İslamın Işığında Bilgiden Bilince" programına katılmak üzere Malatya'ya gelen Diyanet İşleri Eski Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, program öncesinde İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat'ı makamında ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Akpolat, Prof. Dr. Ali Erbaş'ı İnönü Üniversitesinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek ziyaretleri dolayısıyla kendisine teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda Rektör Akpolat, günün anısına Prof. Dr. Ali Erbaş'a hediye takdiminde bulundu. Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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