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Diyanet Başkanı, Katar Bakanı'ndan İslam Ansiklopedisi'nin Arapça çeviri teklifi aldı

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Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Katar Vakıflar ve İslam İşleri Bakanı Ghanem bin Shaheen Al Ghanim ile Başkanlıkta görüştü. Arpaguş işbirliğine hazır olduklarını belirtirken Ghanim, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisinin Arapçaya tercüme edilmesini teklif etti.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Katar Vakıflar ve İslam İşleri Bakanı Ghanem bin Shaheen Al Ghanim ile bir araya geldi.

Diyanetten yapılan açıklamaya göre, Başkanlıkta gerçekleşen görüşmede Arpaguş, ziyaretten dolayı Ghanim ve heyetine teşekkür etti.

Arpaguş, görüşmede, iki ülke arasındaki kadim ilişkilerin tahkimi noktasında Katar Vakıflar ve İslam İşleri Bakanlığıyla her türlü işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.

Ghanim ise Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisinin Arapçaya tercüme edilmesi teklifinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ensari Yentürk de ziyarette yer aldı.

Kaynak: AA
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