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Diyanet, Atatürk'ü vefatının 88. yıl dönümünde anma mesajıyla yad etti

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümü için anma mesajı paylaştı. Mesajda Atatürk saygıyla yad edildi, vatan için can veren kahramanlara rahmet dilendi ve milli manevi değerleri yaşatma sorumluluğu vurgulandı.

DİYANET İşleri Başkanlığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümü nedeniyle anma mesajı paylaştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan paylaşılan mesajda, "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 88'inci yıl dönümünde saygıyla yad ediyoruz. Bu vesileyle geçmişten günümüze bu toprakları canları pahasına bizlere vatan kılan tüm kahramanlarımıza Cenabıhak'tan rahmet diliyoruz. Tarih, zor zamanlarda çığır açan liderleri maşeri hafızaya silinmez bir şekilde kaydederken onların ardından gelenlere de geçmişin tecrübesini çağın bilgisiyle harmanlayarak yarının ufkunu çizme sorumluluğu yüklemektedir. Başkanlığımız, şanlı tarihimizden tevarüs ettiğimiz milli ve manevi değerlerimizi yaşatmayı, bu eşsiz mirası gelecek nesillere aktarmayı ve yarınlarımızı köklü değerlerimiz üzerine inşa etmeyi temel bir sorumluluk olarak görmekte, bu doğrultuda çalışmalarını büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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