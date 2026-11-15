Regaip Kandili ne zaman? 2026 Regaip Kandili hangi gün?

Regaip Kandili bu yıl 10 Aralık 2026 Perşembe akşamı idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026-2027 dini günler takvimine göre Recep ayı ve üç aylar da aynı gün başlıyor. Kandil gecesi, perşembeyi cumaya bağlayan gece. 15 Kasım itibarıyla kandile 25 gün var.

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet'in takviminde Regaip Kandili 10 Aralık 2026 Perşembe gününe yazılı. Kandil, perşembe akşamı başlayıp cuma sabahına uzanan gecede idrak edilecek. Recep ayının ilk günü de 10 Aralık olduğu için bu yıl üç ayların başlangıcı ile ilk kandil aynı güne denk geliyor.

REGAİP KANDİLİ NEDİR?

Regaip Kandili, Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece. Üç ayların ilk kandili olarak biliniyor. "Regaip" kelimesi Arapça "reğa-be" kökünden geliyor; bu kök bir şeyi istemek, arzulamak ve onu elde etmek için çaba göstermek anlamını taşıyor. Müslümanlar bu geceyi genelde dua ve ibadetle geçiriyor.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üç aylar Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşuyor. Diyanet takvimine göre Recep ayı 10 Aralık 2026 Perşembe, Şaban ayı 9 Ocak 2027 Cumartesi, Ramazan ayı da 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.

MİRAÇ VE BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Regaip'ten sonraki kandil Miraç Kandili; 4 Ocak 2027 Pazartesi gecesi idrak edilecek. Berat Kandili 22 Ocak 2027 Cuma gecesine, Kadir Gecesi de 5 Mart 2027 Cuma gecesine denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın arifesi 8 Mart 2027 Pazartesi. Bayram 9 Mart Salı günü başlayıp 11 Mart Perşembe günü bitecek.