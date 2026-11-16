Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Afyonkarahisar'da umre kafilesi tekbir ve dualarla kutsal topraklara yola çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'da umre kafilesi tekbir ve dualarla kutsal topraklara yola çıktı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla umre ibadeti için kutsal topraklara gidecek vatandaşlar dualarla uğurlandı. İl Müftülüğü aracılığıyla kayıt yaptıran umreciler, duanın ardından tekbir, tehlil ve salavatlar eşliğinde yola çıktı.

Afyonkarahisar'da Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek vatandaşlar dualarla uğurlandı.

Afyonkarahisar İl Müftülüğü aracılığıyla umre kaydı yaptıran vatandaşlar için uğurlama programı düzenlendi. Programa Hac ve Umre Hizmetleri Şube Müdürü Abdullah Yılmaz, din görevlileri ve umrecilerin yakınları katıldı. Yapılan duanın ardından umreciler, tekbir, tehlil ve salavatlar eşliğinde kutsal topraklara doğru yola çıktı.

Programda umrecilerin yolculuklarının hayırlı geçmesi ve ibadetlerinin kabul olması için dua edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 48 sitede yayınlandı.
Bahar Feyzan'ın Özgür Özel'in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı11

Özgür Özel'in eşi için yaptığı yorum büyük tartışma yarattı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sakarya'da kaçan uyuşturucu şüphelisini polis lahana yüklü traktörle kovaladı! O anlar kamerada

Şüpheli kaçtı, polis lahana yüklü traktöre atladı
Babacan'a “Ekonominin başına geçer misiniz?” diye soruldu, yanıtı hayli iddialı

“Ekonominin başına geçer misiniz?” diye soruldu, yanıtı hayli iddialı
İrem Derici'den evlilik sorusuna şaşırtan yanıt: Paramız kalmadı!

İrem Derici'nin parası suyunu çekti! Bakın nereye harcamış
'Patronların Patronu' hayatını kaybetti! Meksika'nın en korkulan uyuşturucu baronuydu

"Patronların Patronu" hayatını kaybetti
Kış yaklaşırken yola koyuldular! Görenler hayran kaldı

Yola koyuldular! Bu sene de aynısı olacak
İstanbul'da korkunç ölüm! Önce otomobil çarptı, sonra minibüs ezdi

İstanbul'da korkunç son! "Ölümün de hayırlısı" dedirten olay
Sanchez'e sıra dışı hediye! Kalçasındaki detayı görünce resmen koptu

Sanchez'e sıra dışı hediye! Kalçasındaki detayı görünce resmen koptu