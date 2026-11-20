(ANKARA) - Diyanet İşleri Başkanlığı, bu haftaki cuma hutbesini "Merhamet" başlığıyla yayımladı. "Şiddetle terbiye olmaz, gönül kazanılmaz. Sesini yükseltmek insanı haklı, el kaldırmak güçlü, korku salmak saygın kılmaz. Hiçbir mazeret; kadına, çocuğa, yaşlıya hasılı insana şiddeti meşru hale getiremez" denilen hutbede, anne babalara ve öğretmenlere çocuklara merhameti davranışlarıyla öğretme, gençlere ise öğretmenlerine saygı gösterme çağrısı yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, "Merhamet" başlıklı cuma hutbesini yayımladı. Hutbede, ailelerde huzurun azalması, akran zorbalığı, iş ve çalışma ortamlarında yaşanan mobbing ve tahammülsüzlüklerin temelinde merhamet eksikliği bulunduğu belirtildi.

Hutbede, merhamet eksikliğinin toplumsal hayatta farklı sorunlara yol açtığına dikkat çekilerek, merhametin bulunmadığı yerde öfkenin, öfkenin kontrol edilmediği yerde ise şiddetin ortaya çıktığı ifade edilerek, "Belki birileri, 'çatık kaşlı, sert sözlü ve kaba davranışlı' olmayı bir terbiye metodu olarak görebilir. Ancak kıymetli kardeşlerim; Şiddetle terbiye olmaz, gönül kazanılmaz. Sesini yükseltmek insanı haklı, el kaldırmak güçlü, korku salmak saygın kılmaz. Şu hakikati ifade etmek isteriz ki, hiçbir mazeret, kadına, çocuğa, yaşlıya hasılı insana şiddeti meşru

hale getiremez. Kimden gelirse gelsin ve kime yapılırsa yapılsın şiddet asla kabul edilemez. Bu konuda Rahmet Elçisi Efendimiz'in uyarısı çok nettir: 'İnsanlara merhamet etmeyen kimseye Allah da merhamet etmez'" denildi.

ANNE BABALARA VE ÖĞRETMENLERE MERHAMET ÇAĞRISI...

Merhametin insanın fıtratında bulunan bir cevher olduğu, ancak ailede ve okulda güzel örneklerle geliştirilmesi gerektiği kaydedilen hutbede, şu ifadeler kullanıldı:

"Dolayısıyla değerli anneler ve babalar; çocuklarınız, merhametli olmayı ilk sizden öğrenmeli; merhameti bakışınızın sıcaklığında, sesinizin tonunda bulmalıdır. Evlatlarınız, öfkenin karşısında sükünetle hareket etmeyi, nefretin karşısına sevgiyle çıkmayı sizde görmelidir. Kıymetli öğretmenlerimiz; başkasının acısını hisseden, güçsüzü gözeten ve bütün yaratılmışlara sevgi besleyen merhametli bir nesli yetiştirecek olan sizlersiniz. Şuna olan inancımız tamdır: Yavrularımızın kalplerine sabırla ektiğiniz şefkat ve merhamet tohumları, bir gün mutlaka meyvesini verecek, bütün insanlığın umudu olan rahmet toplumu sizlerin eliyle inşa edilecektir. Sevgili gençler; size ilmi öğreten, sizi hayata hazırlayan öğretmenlerinize saygıda kusur etmeyin. Hz. Ali'ye atfedilen 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' ifadesindeki anlamı kendinize rehber kılın."

Kaynak: ANKA