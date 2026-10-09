Afyonkarahisar'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası programında plaket verildi

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Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Afyonkarahisar İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda program gerçekleştirildi.

Programa Diyanet İşleri Başkanlığı Cami Hizmetleri Daire Başkanı Turgut Erhan, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, müftü yardımcıları, şube müdürleri, müftülük personeli ile il merkezinde görev yapan imam hatipler, müezzin-kayyımlar ve Kur'an kursu öğreticileri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından haftanın anlam ve önemine yönelik hazırlanan sinevizyon gösterimiyle devam etti. Açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, din görevlilerinin haftasını kutlayarak yürütülen din hizmetlerinin önemine değindi.

Programda Diyanet İşleri Başkanlığı Cami Hizmetleri Daire Başkanı Turgut Erhan, "Cami ve Sosyal Hayat" konulu konferans verdi.

Programın devamında emekli din görevlilerine plaket takdiminde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı