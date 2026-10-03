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Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Bilecik Müftüsü Dikmen ile kabul programında buluştu

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Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Bilecik Müftüsü Dikmen ile kabul programında buluştu
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Bilecik İl Müftüsü Dikmen, Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş ile yeni atanan il müftüleri için düzenlenen programda bir araya geldi. Programda din hizmetlerinin etkin yürütülmesi, vatandaşlarla iletişim ve gençlere yönelik çalışmalar ele alındı; Arpaguş müftülere başarı diledi.

Bilecik İl Müftüsü Yusuf Dikmen, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş ile bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Yeni Atanan İl Müftülerini Kabul Programına' Başkan Arpaguş ve yeni görevlerine başlayan il müftüleri katıldı. Programda din hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi, vatandaşlarla güçlü iletişim kurulması ve hizmetlerin toplumun tüm kesimlerine ulaştırılması konuları ele alındı. Özellikle gençlere yönelik çalışmalara ağırlık verilmesinin önemine dikkat çekildi.

Programda değerlendirmelerde bulunan Arpaguş, il müftülerine yeni görevlerinde başarılar dileyerek, din hizmetlerinin vatandaşlara ulaştırılmasında özverili çalışmaların önemine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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