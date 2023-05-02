Demir Çelik Haberleri - Demir Çelik Kimdir - Haberler

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Demir Çelik Haberleri

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Demir Çelik

Demir Çelik Biyografisi

Doğum YeriMuş / Türkiye
Doğum Tarihi21.12.1959 / 1.01.1900

Demir Çelik Kimdir ?

Demir Çelik, 21 Aralık 1959'da Muş Varto'da doğdu. Babasının adı Selim, annesinin adı Şirinşah'dır. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdi.Serbest eczacı olarak çalıştı. Bir dönem Varto Belediye Başkanlığı yaptı. 2008-2010 tarihleri arasında Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanlığı yaptı. Bunun yanında Muş milletvekilliği de yaptı. Çelik, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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Suudi Aramco, Çinli Baosteel ile Çelik Levha Üretim Tesisi Kuracak

Suudi Aramco, Çinli Baosteel ile Çelik Levha Üretim Tesisi Kuracak

Demir Çelik - 02.05.2023
Suudi Aramco, Çinli Baosteel ile Çelik Levha Üretim Tesisi Kuracak

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Demir Çelik - 02.05.2023
Piyasalarda gün ortası

Piyasalarda gün ortası

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2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Demir Çelik kimdir? Demir Çelik hayatı ve biyografisi!

2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Demir Çelik kimdir? Demir Çelik hayatı ve biyografisi!

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Sürücüsü il dışında olan otomobilin motoruna giren kedi yavrusu kurtarıldı

Demir Çelik - 26.08.2022
Dçt Demir Çelik A.Ş.'ye 'Hileli İflas' Soruşturması

Dçt Demir Çelik A.Ş.'ye "Hileli İflas" Soruşturması

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Zonguldak haber! Zonguldak'ta, gazdan zehirlenen işçi öldü

Zonguldak haber! Zonguldak'ta, gazdan zehirlenen işçi öldü

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Son dakika haber... Suzan Şahin 'Demir Yumruk' Operasyonu ile İlgili TBMM Araştırma Komisyonu Kurulmasını İstedi: 'Tüm Sorumlular Tespit Edilmeli ve Hukuk Devreye...

Son dakika haber... Suzan Şahin "Demir Yumruk" Operasyonu ile İlgili TBMM Araştırma Komisyonu Kurulmasını İstedi: "Tüm Sorumlular Tespit Edilmeli ve Hukuk Devreye...

Demir Çelik - 26.07.2022
Basında sansürün kaldırılışının 114. yılı kutlandı

Basında sansürün kaldırılışının 114. yılı kutlandı

Demir Çelik - 24.07.2022
Son dakika haber... İyi Parti Heyetinin Dinlediği Kapanan Sivas Demir Çelik Fabrikası İşçisi: 'Bizi Çantada Keklik Görüp Kandıranlara Zamanı Gelince Sivas Halkı Olarak...

Son dakika haber... İyi Parti Heyetinin Dinlediği Kapanan Sivas Demir Çelik Fabrikası İşçisi: "Bizi Çantada Keklik Görüp Kandıranlara Zamanı Gelince Sivas Halkı Olarak...

Demir Çelik - 22.07.2022
Son Dakika: Kamuyu 25 milyar TL zarara uğratan şirketlere 'Demir Yumruk' operasyonu! Erol Evcil dahil 3 suç örgütü lideri gözaltında

Son Dakika: Kamuyu 25 milyar TL zarara uğratan şirketlere "Demir Yumruk" operasyonu! Erol Evcil dahil 3 suç örgütü lideri gözaltında

Demir Çelik - 28.06.2022
Cezayir'de Tosyalı Holdinge 'yılın ihracatçısı' ödülü verildi

Cezayir'de Tosyalı Holdinge "yılın ihracatçısı" ödülü verildi

Demir Çelik - 27.06.2022
Kdz. Ereğli TSO üyelerine demir çelik ürünlerinde tevkifat uygulaması anlatıldı

Kdz. Ereğli TSO üyelerine demir çelik ürünlerinde tevkifat uygulaması anlatıldı

Demir Çelik - 02.06.2022
Otomobil hemzemin geçitte trenle çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil hemzemin geçitte trenle çarpıştı: 1 yaralı

Demir Çelik - 26.05.2022
'KDV tevkifatı uygulaması demir çelik sektörüne finansman yükü oluşturacak'

'KDV tevkifatı uygulaması demir çelik sektörüne finansman yükü oluşturacak'

Demir Çelik - 21.05.2022
Xi, Profesörlere Mektubunda Yüksek Kaliteli Yeteneklerin Yetiştirilmesini İstedi

Xi, Profesörlere Mektubunda Yüksek Kaliteli Yeteneklerin Yetiştirilmesini İstedi

Demir Çelik - 22.04.2022
Demirin tonu ne kadar 2022? Demir fiyatları ne olur? 1 ton demir fiyatı ne kadar? Demir fiyatları ne kadar? Demirin tonu kaç TL?

Demirin tonu ne kadar 2022? Demir fiyatları ne olur? 1 ton demir fiyatı ne kadar? Demir fiyatları ne kadar? Demirin tonu kaç TL?

Demir Çelik - 18.04.2022
İş ve siyaset dünyası iftarda bir araya geldi

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Son dakika haberleri! "Rusya-Ukrayna savaşı, demir-çelik sektörünü derinden etkiledi"

Demir Çelik - 11.03.2022
Son dakika haberleri | 'Rusya ile Ukrayna savaşı Serbest Ticaret Anlaşması'nı tehdit ediyor'

Son dakika haberleri | "Rusya ile Ukrayna savaşı Serbest Ticaret Anlaşması'nı tehdit ediyor"

Demir Çelik - 03.03.2022
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Ekol Demir Çelik'in NFT'leri satışta

Demir Çelik - 28.02.2022
Sivas'taki bir taşınmazın nihai pazarlık görüşmesi yapıldı

Sivas'taki bir taşınmazın nihai pazarlık görüşmesi yapıldı

Demir Çelik - 22.02.2022
Özçelik İş Sendikası Karabük Şubesi bir ayda bin 400 yeni üye yaptı

Özçelik İş Sendikası Karabük Şubesi bir ayda bin 400 yeni üye yaptı

Demir Çelik - 11.02.2022
İlk toplu sözleşmede yüzde 87'lik rekor zamma imza attılar

İlk toplu sözleşmede yüzde 87'lik rekor zamma imza attılar

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Paramotorla Amanoslar'a gelen PKK'lı teröriste 9 yıl 7 ay hapis

Paramotorla Amanoslar'a gelen PKK'lı teröriste 9 yıl 7 ay hapis

Demir Çelik - 03.02.2022
Çelikoğlu D.Ç'de yetkili sendika Öz Çelik-İş oldu

Çelikoğlu D.Ç'de yetkili sendika Öz Çelik-İş oldu

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Özçelik İş Sendikası Yetki Tespit Belgesini aldı

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Yıllık yatırımcı rehberi (10)

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Demir Çelik - 01.01.2022
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Demir Çelik - 31.12.2021
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Demir Çelik - 31.12.2021
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Demir Çelik - 31.12.2021
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Demir Çelik - 30.12.2021
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Demir Çelik - 30.12.2021
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Demir Çelik - 30.12.2021
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Demir Çelik - 29.12.2021
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Demir Çelik - 29.12.2021
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Demir Çelik - 28.12.2021
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Demir Çelik - 28.12.2021
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Demir Çelik - 27.12.2021
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Demir Çelik - 27.12.2021
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Demir Çelik - 24.12.2021
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Demir Çelik - 24.12.2021
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Demir Çelik - 23.12.2021
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

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Demir Çelik - 23.12.2021
Son dakika haber! Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika haber! Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Demir Çelik - 22.12.2021
Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Borsa şirketlerinin piyasa değeri

Demir Çelik - 22.12.2021
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