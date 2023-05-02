Demir Çelik Haberleri - Demir Çelik Kimdir - Haberler

Demir Çelik Kimdir ?

Demir Çelik, 21 Aralık 1959'da Muş Varto'da doğdu. Babasının adı Selim, annesinin adı Şirinşah'dır. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdi.Serbest eczacı olarak çalıştı. Bir dönem Varto Belediye Başkanlığı yaptı. 2008-2010 tarihleri arasında Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanlığı yaptı. Bunun yanında Muş milletvekilliği de yaptı. Çelik, evli ve 2 çocuk babasıdır.