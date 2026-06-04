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Yüksek gerilim hattından akıma kapılıp, kuyuya düşen 3 işçi öldü

Yüksek gerilim hattından akıma kapılıp, kuyuya düşen 3 işçi öldü
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Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki demir çelik fabrikasında elektrik akımına kapılıp kuyuya düşen 3 işçi yaşamını yitirdi. Ölenlerin kimlikleri ve Vali Orhan Tavlı'nın açıklaması paylaşıldı.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki demir çelik fabrikasında akıma kapılıp, kuyuya düşerek hayatını kaybeden 3 işçinin kimlikleri belli oldu. Ölenlerin pota ocağı formeni Naci Gezer (46), mekanik bakım formeni Mustafa İnaç (50) ve pota ocağı işçisi Yunus Çekiç (47) olduğu belirlendi.

VALİ TAVLI'DAN AÇIKLAMA

Samsun Valisi Orhan Tavlı, olayda 3 işçinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini belirterek ailelerine başsağlığı diledi.

Emre ÖNCEL/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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