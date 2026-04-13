CHP'li Karasu'dan Sivas Demir Çelik Fabrikası İşçileri İçin Soru Önergesi

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, mahkeme kararıyla TMSF'ye devredilen Sivas Demir Çelik Fabrikası işçilerinin SGK primlerinin silindiği ve tazminat haklarının yerine getirilmediği iddialarını Meclis gündemine taşırken, fabrikanın yeniden üretime geçirilmesini ve işçilerin haklarının iade edilmesini istedi.

Karasu, Sivas Demir Çelik Fabrikası'nda (SİDEMİR) yaşanan gelişmelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yanıtlaması talebiyle Meclis'te soru önergesi verdi. Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasındayken özelleştirilen ve özelleştirme sonrası üretimi duran, son olarak mahkeme kararıyla TMSF'ye devredilen SİDEMİR'de işçilerin mağduriyetinin katlanarak arttığını belirten Karasu, sahadan gelen bilgiler ve basına yansıyan haberlerin durumun vahametini ortaya koyduğunu ifade etti.

Fabrikada çalışan işçilerin hak kaybına uğradığını belirten Karasu, işçilerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primlerinin yatırılmadığı hatta silindiğine yönelik ciddi iddiaların gündemde olduğunu kaydetti. Karasu, "İşçinin SGK priminin silinmesi demek anayasal hakkın işçinin elinden alınmasıdır. SGK priminin silinmesi demek, işçinin geleceğinin silinmesi, eşinin çocuğunun hastaneye gittiğinde güvencesinin elinden alınması, yıllarca çalıştıktan sonra insan gibi yaşama hakkının gasp edilmesi demektir. Devlet işçinin hakkını korumakla yükümlüdür" diye konuştu.

Karasu, benzer içerikteki haberler ve işçi beyanlarının, yaşananların tekil değil uzun süredir devam eden sistematik bir hak gasbı olduğunu gösterdiğini vurgulayarak, Bakanlığın da bu konuda sessiz kalamayacağını vurguladı.

"Fabrika üretime geçmeli"

TMSF'ye devrin ardından fabrikanın hala üretime geçemediğini hatırlatan Karasu, hem ülke hem de Sivas ekonomisi için fabrikanın bir an önce faaliyete geçmesi gerektiğini vurguladı. SİDEMİR'in yalnızca bir fabrika değil, Sivas ekonomisinin bel kemiği olduğunu vurgulayan Karasu, "Bu tesisin çarklarının dönmemesi sadece işçiyi değil, tüm kenti cezalandırmaktadır" dedi.

Karasu, önergesinde Bakan Vedat Işıkhan'dan SİDEMİR'in TMSF'ye devredildiği tarihte kaç çalışan bulunduğu ve ödenmeyen ücretlerin toplam tutarının açıklanmasını talep ederken, özetle şu soruları sordu:

"SİDEMİR işçilerinin SGK primlerinin uzun süre boyunca yatırılmadığı, silindiği iddiaları doğru mudur? Bu konuda Bakanlığınızca yapılmış bir tespit var mıdır? Var ise bu konuda yapılan denetim, inceleme vb. var mıdır, var ise sonuçları nelerdir?"

SGK primlerinin silindiği iddiası doğru ise, hangi hukuki gerekçeyle böyle bir işlem yapılmıştır? Bu işlemden etkilenen işçi sayısı kaçtır?

Fabrikanın TMSF'ye devrinin ardından işçi alacaklarının korunmasına yönelik hangi somut adımlar atılmıştır? İşçilerin geçmişe dönük prim haklarının yeniden tesis edilmesi için nasıl bir yol izlenecektir?

SGK primlerinin yatırılmaması veya silinmesi nedeniyle işçilerin; emeklilik haklarında, sağlık hizmetlerinden yararlanmasında bir kayıp oluşmuş mudur? Olmuş ise bu kayıplar nasıl giderilecektir?

SİDEMİR'de özelleştirme ve ardından yaşanan süreçte hak ihlallerine ilişkin olarak Bakanlığınız tarafından başlatılmış bir inceleme veya soruşturma bulunmakta mıdır? Var ise sonuçları nelerdir?

İşçilerin birikmiş ücret, tazminat ve prim alacaklarının ödenmesine ilişkin bir takvim belirlenmiş midir?

TMSF bünyesine devredilen işletmelerde çalışanların haklarının korunmasına yönelik denetim mekanizması bulunmakta mıdır? Var ise mekanizmanın işleyişi nelerdir?

Sivas kent ekonomisi için de son derece kritik bir öneme sahip bu tesisin yeniden ne zaman üretime geçmesi öngörülmektedir? İşletme çalışanlarının istihdamının korunması için Bakanlığınızın ilgili kurumlarla yürüttüğü bir çalışma var mıdır?"

Kaynak: ANKA