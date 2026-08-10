Türkiye'nin iki dev kuruluşu satılıyor! Biri 1,1 milyar TL

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyum olarak yönettiği Sidemir Sivas Demir Çelik ile Kayapalı Nilüfer Turizm'e ait varlıkları satışa çıkardığını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, şirketlere ait ticari ve iktisadi bütünlükler için ihale süreci başlıyor.

SİDEMİR İÇİN 1.17 MİLYAR TL MUHAMMEN BEDEL

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ilk ilana göre, TMSF'nin kayyum olarak atandığı Sidemir Sivas Demir Çelik İşletmeleri AŞ'ye ait varlıklar ihaleye çıkıyor. Tesisin varlıklarından oluşturulan "Sidemir Sivas Demir Çelik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" için milyarlık bir muhammen bedel belirlendi. Satış işlemi 2 Eylül'de 1.17 milyar TL ?muhammen bedel üzerinden gerçekleştirilecek.

95 ADET NİLÜFER TURİZM ARACI DA SATIŞTA

Yayımlanan diğer ilanda ise yine TMSF'nin kayyumluğunda bulunan Kayapalı Nilüfer Turizm Seyahat ve Otobüs İşletmeciliği Ticaret Ltd. Şti'ye ait araçlar yer aldı. Şirket bünyesindeki muhtelif marka ve modeldeki toplam 95 adet araçtan oluşan ticari ve iktisadi bütünlük, ?28 Ağustos'ta düzenlenecek ihaleyle yeni sahiplerini bulacak. Bu ihale için ?24.6 milyon ?TL muhammen bedel belirlendi.

Kaynak: Haberler.com