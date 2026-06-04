Haberler

Yüksek gerilim hattından akıma kapılıp, kuyuya düşen 3 işçi öldü

Yüksek gerilim hattından akıma kapılıp, kuyuya düşen 3 işçi öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki bir demir çelik fabrikasında yüksek gerilim hattından akıma kapılan 3 işçi, kuyuya düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesindeki demir çelik fabrikasında yüksek gerilim hattından akıma kapılıp, kuyuya düşen 3 işçi, hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Tekkeköy ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir demir çelik fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan isimleri öğrenilemeyen 3 işçi, yüksek gerilim hattından akıma kapılıp, kuyuya düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 3 işçinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından işçilerin cansız bedenleri, kuyudan çıkarılıp, otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump bu hafta sonunu işaret etti: İran nükleer silah geliştirmemeyi kabul etti

Anlaşma an meselesi, İran en önemli şartından vazgeçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih'te yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga

Yer: Türkiye! Görüntülerdekiler ise Türk değil
CHP Kilis İl Başkanı Umut Mehmet Sapan istifa etti

CHP'li Başkan zehir zemberek sözlerle istifa etti
Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı! Şarjör bitene kadar ateş etti

Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar! Şarjör bitene kadar ateş etti
NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna'da ayda 30 binden fazla Rus askeri öldü

Ukrayna'daki askeri kayıp ortaya çıktı! Doğruysa Putin için facia
Beşiktaş'tan ayrılan Serkan Reçber, Amedspor'a imza attı

Beşiktaş'tan ayrılır ayrılmaz Amedspor'a imza attı
Polat çiftinin korumasının öldürüldüğü saldırıda yeni detay: Sabah 09.00'dan beri pusuda beklemiş

Kanlı saldırıda yeni detaylar! Cinayeti adım adım planlamış
Hayat Bilgisi'nin Barbie'si İpek Erdem'in son halini görenler inanamıyor

Hayat Bilgisi'nin Barbie'siydi! Son halini görenler inanamıyor