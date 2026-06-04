Yüksek gerilim hattından akıma kapılıp, kuyuya düşen 3 işçi öldü
Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki bir demir çelik fabrikasında yüksek gerilim hattından akıma kapılan 3 işçi, kuyuya düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
SAMSUN'un Tekkeköy ilçesindeki demir çelik fabrikasında yüksek gerilim hattından akıma kapılıp, kuyuya düşen 3 işçi, hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Tekkeköy ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir demir çelik fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan isimleri öğrenilemeyen 3 işçi, yüksek gerilim hattından akıma kapılıp, kuyuya düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 3 işçinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından işçilerin cansız bedenleri, kuyudan çıkarılıp, otopsi için morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.