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Bartın'da Demir Çelik Fabrikasında Patlama: 6 İşçi Yaralandı

Bartın'da Demir Çelik Fabrikasında Patlama: 6 İşçi Yaralandı
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Bartın Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Mescier Demir Çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 6 işçi yaralandı. Olayın ardından çok sayıda ambulans bölgeye sevk edildi ve yaralı işçiler hastaneye kaldırıldı. Patlamanın nedeni henüz belirlenemedi.

Bartın'da demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 6 işçi yaralandı.

Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Mescier Demir Çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 6 işçi yaralandı. Patlamanın ark ocağında gerçekleştiği öğrenildi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda 112 ambulansı sevk edildi. Yaralanan işçilerin tedavileri için hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının takip edildiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, patlamanın nedeni henüz belirlenemedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Organize Sanayi Bölgesi Demir Çelik Güvenlik Mescier 3-sayfa Ekonomi Bartın

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