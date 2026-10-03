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Samsun'da 3 işçinin ölümü davasında 3 şüpheliye 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istendi

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Samsun Tekkeköy'deki demir çelik fabrikasında 3 işçinin elektrik akımına kapılarak öldüğü kazaya ilişkin iddianame, 3 şüpheli hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle kabul edildi. İddianamede şüphelilerin bilinçli taksirle hareket ettiği değerlendirildi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki demir çelik fabrikasında 3 işçinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği kazaya ilişkin 3 şüpheli hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, işveren vekili S.Ç, çelikhane tesis müdürü H.K. ve olay tarihinde vardiya amiri olarak görev yapan M.G. şüpheli olarak yer aldı.

Naci Gezer (46) ile Yunus Çekiç'in (47) 3 Haziran'da fabrikanın çelikhane tesisindeki pota ocağı döküm kanalında tıkalı giderleri açmak için girdikleri kuyuda hayatını kaybettiği aktarılan iddianamede, makine bakım formeni Mustafa İnanç'ın (50) ise arkadaşlarına yardım etmek amacıyla kuyuya girdiği sırada yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulunun mütalaasına göre 3 işçinin ölümünün vücutlarından elektrik akımı geçmesi sonucu meydana geldiği belirtilerek, kuyuda bulunan seyyar dalgıç su pompasında elektrik kaçağı tespit edildiği, iş yerindeki kayıtlarda da olaydan önce su giderlerindeki tıkanıklık ve buna ilişkin risklerin gündeme geldiğine işaret edildi.

Raporda ayrıca, olayın meydana geldiği kapalı alandaki çalışma için iş izin formu düzenlenmediği, gaz ölçümü yapılmadığı ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmadığı yönünde tespitlere yer verildi.

S.Ç, H.K. ve M.G'nin kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu olduklarının değerlendirildiği vurgulanan iddianamede, şüphelilerin risklerden haberdar olmalarına rağmen gerekli önlemleri almadıkları değerlendirmesiyle eylemlerinin "bilinçli taksir" kapsamında kaldığını, bu nedenle "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Olay

Tekkeköy ilçesinde 3 Haziran'da demir çelik fabrikasında çalışan Naci Gezer, Yunus Çekiç ve Mustafa İnanç, atık suyun toplandığı kuyuda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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