Türkiye'nin ticaret yasağı İsrailli şirketi iflas ettirdi

Güncelleme:
Türkiye'nin İsrail'e uyguladığı ticaret yasağı nedeniyle 32 milyon dolar borçlanan Aşdod merkezli Shaul Gueta Demir Çelik Şirketi iflas etti. Mahkeme sürecinde konuşan şirket yetkilileri, gelir kaybının doğrudan Türkiye'nin ticaret yasağından kaynaklandığını savundu.

Gazze'deki saldırılar nedeniyle Türkiye'nin İsrail'e uyguladığı ticaret yasağı, Aşdod merkezli Shaul Gueta Demir Çelik Şirketi'ni iflasın eşiğine getirdi. İsrailli firma, yasağın ardından 105 milyon şekel (yaklaşık 32 milyon dolar) borçlanarak faaliyetlerini durdurdu.

YÜZDE 70 ' LİK GELİR TÜRKİYE'DEN GELİYORDU

İsrail basınında yer alan bilgilere göre, şirketin gelirinin yaklaşık yüzde 70'i Türkiye'ye yapılan ihracattan elde ediliyordu. Türkiye'nin yasağı yürürlüğe koymasıyla satışların hızla gerilediği ve şirketin finansal yapısının bozulduğu aktarıldı.

MAHKEME KAYYUM ATADI

Beerşeva Bölge Mahkemesi, şirketin bankalara ve finans kuruluşlarına olan borçlarını ödeyememesi nedeniyle faaliyetlerini durdurdu. Mahkeme, Shaul Gueta'ya kayyum atanmasına karar verdi. Atanan kayyumun, şirketin tasfiye edilip edilmeyeceğine veya yeniden yapılandırılıp yapılandırılmayacağına karar vereceği belirtildi.

ŞİRKETTEN "TÜRKİYE YASAĞI" SAVUNMASI

Mahkeme sürecinde konuşan şirket yetkilileri, gelir kaybının doğrudan Türkiye'nin ticaret yasağından kaynaklandığını savundu. Yetkililer, yasağın yürürlüğe girmesiyle birlikte şirketin faaliyetlerini sürdürmesinin imkânsız hale geldiğini ifade etti.

Erdem Aksoy
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Tarihi adım! Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
