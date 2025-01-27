Bakan Bolat: "Suriye ile bazı ürünlerin gümrük vergilerinin gözden geçirilmesi hususlarında mutabık kalındı"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Suriye ile bu hafta itibariyle yakın dönemde Suriye'yi ihracatımızda ortaya çıkan öne çıkan tavuk yumurtası, un, mısır, gıda ürünleri, bazı demir çelik ürünleri, süt, krema, hijyen ürünleri olmak üzere iki yüz altmış dokuz üründe gümrük vergilerinde indirime gitme kararı almıştır" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dünya Gümrük Günü sebebiyle Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Gümrük Günü Kutlama Töreni'ne katıldı. Bolat, gümrüklerdeki ticaret verilerinin yanı sıra Suriye ile gümrük vergilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"2024 yılını 262 milyar dolarlık mal ihracatıyla kapattık"

Burada konuşan Bolat, bu seneki Dünya Gümrük Günü'nün temasının Dünya Gümrük Örgütü tarafından verimlilik, güvenlik ve refah olarak benimsendiğini hatırlatarak, bu çerçevede ticaretin kolaylaştırılmasının, tedarik zinciri güvenliğinin sağlanmasının ve sürdürülebilir büyümenin desteklenmesinin gözetildiğini kaydetti.

Gümrük idarelerinin ihracat ve ithalat işlemlerinin en hızlı, etkin bir şekilde tamamlanması yolunda ve lojistik zincirinin, tedarik zincirinin aksamaması doğrultusunda çalışmalarını devam ettirdiğini aktaran Bolat, "Bu gayretkeş çalışmaların sonucunda ihracatçılarımızın da kahramanca çabaları ile 2024 yılını 262 milyar dolarlık mal ihracatı ve 114 milyar dolar civarında da hizmet ihracatı ile kapamış bulunmaktayız. İthalatı da eklediğimizde 606 milyar dolarlık mal ihracat, ithalat işlemi ve yaklaşık 170 milyar dolarlık da hizmetler ihracat ve ithalat gümrüklerimizden geçmektedir. Dolayısıyla aşağı yukarı milli gelirimizin yarısından fazla bir dış ticaret işlemlerine aracılık eden ve dış ticaret işlemlerini yürüten önemli bir kuruluştur Ticaret Bakanlığımız" açıklamasında bulundu.

Bolat, 2024 itibariyle 5,5 milyon ihracat beyannamesinin ve 3,5 milyon ithalat beyannamesinin gümrüklerin hizmetlerimizde kontrol edildiğini dile getirerek, toplamda 9 milyon gümrük beyannamesi işlemlerinin gümrük idarelerinde gerçekleştirildiğini bildirdi. Bolat, mevcut rakamların rekor rakamlar olduğunu da sözlerine ekledi.

"Adana Ceyhan, Konya Ereğli, Sakarya Karasu, Bingöl İl ve Düzce İl Gümrük Müdürlüklerimizi faaliyete geçireceğiz"

Bolat, her geçen gün artan talebe cevap vermek için Gümrük idarelerinin fiziksel, altyapı ve teknik kapasitelerini geliştirmek için çalışmalar yürüttüklerini kaydederek, "Geçen yıl 2024'te Adana Çukurova Havalimanı, Bilecik-Bozüyük Gümrük Müdürlüklerini hizmete açtık. Böylece gümrük müdürlük sayımız 158'dir. Bu yıl inşallah Adana Ceyhan, Konya Ereğli, Sakarya Karasu, Bingöl İl ve Düzce İl Gümrük Müdürlüklerimizi de faaliyete geçirerek 163'e çıkacağız" diye konuştu.

"250 firma Ticaret Bakanlığımızın müfettişlerince kontrol denetimine tabi tutuldu ve 1,5 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı çıktı"

Kara kapılarında ihracat eşyasının gümrük gözetiminde bekleme sürelerinin azaltıldığını ve işlemlerde yapay zeka algoritmalarının ileri analitik modellemelerinin kullanıldığı ifade edildi. Bolat, "Tüm dış ticaret işlemleri risk analizinden geçiriliyor. Sonradan kontrol gereği de yapılabilmektedir. Bu çerçevede. İki 250 firma Ticaret Bakanlığımızın müfettişlerince sonradan kontrol denetimine tabi tutuldu ve sonucunda bir 1,5 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı çıkmıştır. Ayrıca 6 bin 133 firmanın tescil edilen 20 bin 378 gümrük beyannamesi de ikinci bir kontrole tabi tutuldu. Bunun sonucunda 6,8 milyar lira ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenerek devletimizin ve kamunun gelir kaybının önüne geçirmiştir" diye konuştu.

"Gümrüklerdeki vaka yakalama olayları yüzde 139 artışla 55 milyar 178 milyon liraya yükseldi"

Gümrüklerdeki çalışmalardan diğer önemli bir unsurun da kaçakçılık ve yasa dışı ticarete karşı mücadele olduğunu ifade eden Bolat, "Risk analizi ve hedefleme çalışmaları yürütülen operasyonlar neticesinde 2023 yılında 23 milyar lira ve 5 bin 600 vaka olan yakalama olayları, gümrük muhafaza birimimizin çalışmaları ile 2024 yılında değer olarak yüzde 139 artışla 55 milyar 178 milyon liraya yükselmiştir. Bunun 30,5 milyarlık ağırlık olarak da 23 tonluk bölümü maalesef uyuşturuculardan oluşmakta. Gençlerimizin ve halkımızın zehirlenmesini engelleme konusunda gümrük muhafaza ve kaçakçılık biriminde bu yoğun çalışmaları arkadaşlarımız fedakarca yapmaktadırlar" ifadelerine yer verdi.

"Suriye yönetiminin yürürlüğe koyduğu ve bütün dünya için ortak ve tek gümrük rejimi uygulamasının bazı kesimlerce yanlış anlaşıldı"

Bolat, Suriye'deki rejimin değişmesinin ardından Suriye Türkiye ilişkilerinde artık yeni bir dönem geliştiğini açıkladı. Bu çerçevede Ticaret Bakanı olarak Suriye Ekonomi ve Dış Ticaret Bakanı Basil Abdul Hannan ile Ocak ayının başında bir video konferans görüşmesi yaptığı bilgisini paylaşan Bolat, "11 Ocak tarihinde Suriye yönetiminin yürürlüğe koyduğu ve bütün dünya için ortak ve tek gümrük rejimi uygulamasının bazı kesimlerce yanlış anlaşıldığını ve art niyetli çarpıtmalar sonucunda kamuoyunda bir kafa karışıklığı oluşturulduğunu üzülerek müşahede ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Suriye'de bazı ürünlerin gümrük vergilerinin gözden geçirilmesi hususlarında da mutabık kalındı"

Bolat, Suriye ile yapılan temaslar doğrultusunda Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu'nun görevlendirildiğini ifade ederek, "Suriye Kara ve Deniz Sınırları Otorite Başkanı Kuteybe Bedevi ile birlikte videokonferans gerçekleştirildi. Akabinde geçen hafta Perşembe günü Türk Hava Yolları'nın Şam'a yaptığı ilk seferde Mustafa Tuzcu başkanlığında gümrükler ve uluslararası anlaşmalardan oluşan bir teknik ekibi Suriye, Şam'a göndermişti. Orada ekonomi gümrükler ve ticaret bakanlıkları ile yapılan görüşmeler neticesinde Suriye'de bazı ürünlerin gümrük vergilerinin gözden geçirilmesi hususlarında da mutabık kalındığını sizlere ifade etmek istiyorum. Suriye bu hafta itibariyle yakın dönemde Suriye'yi ihracatımızda ortaya çıkan öne çıkan tavuk yumurtası, un, mısır, gıda ürünleri, bazı demir çelik ürünleri, süt, krema, hijyen ürünleri olmak üzere 269 üründe gümrük vergilerinde indirime gitme kararı almıştır. Önemli ölçüde indirimler yapmıştır. Dolayısıyla ortada Türkiye'ye yönelik olarak alınmış bir karar şeklinde sunulmaya bir durum kesinlikle yoktur" değerlendirmesinde bulundu.

"Kuzey Irak üzerinden Suriye'ye yönelik ihracat yapıldığı ve bundan terör örgütlerinin menfaat sağlandığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır"

Habur Sınır Kapısı'nda Kuzey Irak üzerinden Suriye'ye ihracat yapıldığı bunun da terör örgütlerine menfaat sağladığı şeklindeki iddialara ilişkin de konuşan Bolat, "Son günlerde Irak'a açılan kapımız olan Habur'dan Suriye'ye yönelik ihracat yapıldığı ve bundan terör örgütleri tarafından menfaat sağlanarak Suriye'ye daha ucuza ihracat yapıldığı iddiası da çirkin ve mesnetsizdir Her gün Habur'dan yapılan çıkışları kontrol ediyoruz. Mal sevkiyatında muhtar akışın üzerinde önemli bir artış yok. Zaten Kuzey Irak'a girdiği zaman da çok yüksek oranlı gümrük vergileri ödemek zorunda. Oradan Suriye'ye geçebilmek için yine gümrük vergisi ödemek zorunda. Dolayısıyla kulaktan dolma, birisi şöyle demişti, birisinden duydum böyle demişti gibi sözlere itibar edilmemesi gerekiyor" yanıtını verdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın konuşmasının ardından Dünya Gümrük Günü çerçevesinde gümrük idari personellerine Bakan Bolat tarafından hediye takdimi yapıldı. - ANKARA