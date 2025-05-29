KARDEMİR, Cezayir'e 11 Milyon Euro'luk Ray İhracatı Anlaşması İmzaladı

Türkiye'nin ilk entegre demir çelik fabrikası olan Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., yerli ve milli üretim gücünü uluslararası pazarlara taşıma vizyonu doğrultusunda ihracat faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Şirket, demir yolu rayı ürün grubunda gerçekleştirdiği ihracatlarla küresel pazardaki etkinliğini her geçen gün artırırken, bu kapsamda Cezayir merkezli Infrarail firması ile 11 milyon 826 bin Euro tutarında ray satışı anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında teslimatların, sözleşme tarihinden itibaren 5 ay içinde tamamlanması planlanıyor.

Öte yandan, 11 Ekim 2024 tarihinde kamuoyuna duyurulan ve yine Cezayir'e yönelik toplam 10 milyon 298 bin 600 Euro değerindeki ray ihracatı kapsamında kazanılan ihalenin teslimatları da 3 ay içerisinde başarıyla tamamlandı. Bu gelişmelerle birlikte KARDEMİR, Cezayir pazarındaki varlığını istikrarlı bir şekilde güçlendirmiş oldu.

KARDEMİR, yerli ve milli üretim anlayışıyla geliştirdiği yüksek katma değerli ürünlerle, hem yurt içinde hem de uluslararası pazarlarda tercih edilen bir tedarikçi konumuna ulaşmayı hedefliyor. Entegre üretim yapısı, kalite odaklı yaklaşımı ve gelişmiş lojistik kabiliyetleri sayesinde ihracat alanındaki kapasitesini her geçen gün artırmayı sürdürüyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Büyük çabalarla, başarıyla hayata geçirilen ray, teker, aks gibi katma değerli ürünlerimizin ihracatını artırmaya yönelik bu adımlarla dünya pazarlarına daha güçlü bir şekilde açılıyoruz. Yerli ve milli üretim anlayışıyla geliştirdiğimiz ürünlerimizin uluslararası ölçekte daha fazla yer bulmasını hedefliyoruz. Bu doğrultuda ihracat faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - KARABÜK