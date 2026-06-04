Fabrikada elektrik faciasında ölen işçi, mesai arkadaşlarının omzunda son yolculuğuna uğurlandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen ve 3 işçinin hayatını kaybettiği elektrik faciasında hayatını kaybeden işçilerden 2 çocuk babası Naci Gezer (46), mesai arkadaşlarının omzunda son yolculuğuna uğurlandı.

Dün saat 21.40'ta Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde bulunan fabrikanın çelikhane tesisinde meydana gelen olayda atık suların toplandığı kuyu içerisinde arızalanan su pompasını onarmak için çalışma yapan Naci Gezer, Mustafa İnanç (50) ve Yunus Çekiç (47) ile birlikte yüksek gerilim akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.

Hayatını kaybeden işçilerden Naci Gezer'in cenazesi, Adli Tıptan alındıktan sonra İlkadım ilçesi Adalet Mahalle'sindeki Hz. Ömer Camii'ne getirildi. Gezer'in cenazesi burada alınan helalliğin ardından öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mesai arkadaşları ve akrabalarının omzunda defnedileceği Derecik Aile Mezarlığı'na götürecek cenaze aracına taşındı.

3 kişinin hayatını kaybettiği olayda Mustafa İnanç Kavak Kayabaşı Mahallesi'nde ve Yunus Çekiç ise memleketleri Çarşamba Allı Mahallesi'nde ikindi namazını müteakip defnedilecek.

Gezer'in cenazesine Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, iş adamları Adnan Ölmez ve Ahmet Şenocak, fabrika çalışanları, akrabaları ve sevenleri katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı