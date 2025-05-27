Ereğli Demir Çelik Fabrikası Hava Kirliliği İçin Suç Duyurusunda

(ZONGULDAK) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarının (ERDEMİR) bacasından çıkan kahverengi tozların halk sağlığını tehdit ettiği öne sürüldü. Batı Karadeniz Çevre Gönüllüleri Platformu, fabrikadan kaynaklı hava kirliliğinin ölümcül boyutlara ulaştığını belirterek, 30 Mayıs'ta ERDEMİR sorumluları hakkında "öldürmeye teşebbüs" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Türkiye'nin en büyük entegre demir çelik tesislerinden ERDEMİR'in bacalarından çıkan kahverengi toz ilçe sakinlerini endişelendiriyor.

ANKA Haber Ajansı'na, Batı Karadeniz Çevre Gönüllüleri Platformu adına konuşan Çetin Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hava ölçüm istasyonlarından alınan verilerin açıkça "dışarıya çıkmayın" uyarısı verdiğini belirterek, ilçede özellikle yaşlılar ve çocuklar için havanın son derece tehlikeli olduğunu vurguladı.

Yılmaz, ilçe sakinlerinin resmi kurumlara defalarca şikayette bulunduğunu ancak sonuç alınamadığını ifade ederek, "OYAK artık bizi dinlemiyor, Karadeniz Ereğli halkını da dinlemiyor. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarını aldıktan sonra ilçe halkına kendi mülkiyetiymiş gibi bakıyor. Sanki Karadeniz Ereğli halkı, bu kentte yaşayanlar demir çelik fabrikasının bir parçasıymış gibi bakıyor, insan olarak bakmıyor" dedi.

"Biz kentin sadece sakinleri değil, sahibiyiz. Buna artık müsaade etmeyeceğiz" diyen Yılmaz, yerel yönetimlerin ve mülki idarenin de duruma sessiz kaldığını söyledi.

"Suç duyurusunda bulunacağız"

Platform olarak ERDEMİR yetkilileri hakkında "öldürmeye teşebbüs" iddiasıyla suç duyurusunda bulunacaklarını ifade eden Yılmaz, "Karadeniz Ereğli'de insanlar ölüyor, insanlar kanser oluyor, yeni doğan bebekler solunum sıkıntısı çekiyor ve bu konuda da Sağlık Bakanlığı, Çevre Bakanlığı veya hiçbir devlet kurumu bir açıklama yapmıyor" dedi.

ERDEMİR'in atıklarını denize, derelere boşalttığını iddia eden Yılmaz, "Bu atıklardan cüruf dağları da oluştu. Bizler Çevre Gönüllüleri Platformu ve yöre halkı olarak şimdiye kadar 6 tehlikeli atık tesisini kapattırdık. Tehlikeli atık diyorum çünkü ERDEMİR'in atığı cürufla ilgili TÜBİTAK tehlikeli atık raporu verdi. Mahkeme bu yönde karar verdi. Ama ERDEMİR bu atıklarını tehlikeli atık statüsünde kabul etmiyor, aksine özel şirketlere verip derelerimizi, sularımızı, ormanlık ve tarım alanlarımızı kirletiyor. Bu artık böyle gitmemeli" diye konuştu.

Fabrikadaki yetkili sendikadan sorumluluk almasını isteyen Yılmaz, "Ayrıca tüm demir çelik veya termik santral gibi ağır sanayide yetkili olan sendikaların hava kirliliğini işçilerin iş güvenliği ve can sağlığı sorunu olarak toplu sözleşmelere koymalarını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, tüm partileri ve sivil toplum örgütlerini, 30 Mayıs Cuma saat 13.30'te bulunacakları suç duyurusu sırasında kendilerine destek vermeye çağırdı.

ERDEMİR açıklama yapmadı

ANKA Haber Ajansı'nın iddiaları sorduğu ERDEMİR'den ise "şu an için açıklama yapılmayacağı, ileride bir açıklama yapılacak olması durumunda basına bilgi verileceği" yanıtı geldi.