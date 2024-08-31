Üye Girişi
Haberler

Karabük'te otomobil yangını diğer sürücüler tarafından söndürüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, diğer sürücülerin yardımıyla söndürüldü. Olay, Demir Çelik Kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 78 BP 325 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Durdurduğu aracından inen sürücünün yardımına diğer sürücüler yetişti. Kısa sürede büyüyen alevler yangın tüpleriyle söndürüldü. Araçta maddi hasar oluştu.

Karabük'te bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın diğer sürücülerin yardımıyla söndürüldü.

Olay, Demir Çelik Kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 78 BP 325 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Durdurduğu aracından inen sürücünün yardımına diğer sürücüler yetişti. Kısa sürede büyüyen alevler yangın tüpleriyle söndürüldü.

Araçta maddi hasar oluştu. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Demir Çelik 3-sayfa trafik Kurtarma Olay Trafik 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

Narin Güran olayında sıcak gelişme! Amcadan sonra anne de gözaltına alındı

Narin Güran olayında sıcak gelişme! Amcadan sonra anne de gözaltına alındı

 Anne ve amcanın gözaltına alınması sonrası Narin'in babasından ilk sözler

Anne ve amcanın gözaltına alınması sonrası Narin'in babasından ilk sözler

 Naci Görür, 3 ili açık açık uyardı: Eli kulağında, en az 7.4 şiddetinde deprem olacak

Naci Görür, 3 ili açık açık uyardı: Eli kulağında, en az 7.4 şiddetinde deprem olacak
Devlet hastanesi 'Yapacak bir şey yok' dedi, özel hastane yarım milyonu alıp hastayı tabutta teslim etti

Devlet hastanesi "Yapacak bir şey yok" dedi, özel hastane yarım milyonu alıp hastayı tabutta teslim etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü! 2024-25 Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? 1-2 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 1-2 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? KOSKİ Konya su kesintisi! Karatay, Ereğli, Meram 1-2 Eylül 2024 Konya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! Karabağlar, Bornova, Foça 1-2 Eylül 2024 İzmir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi! Gaziosmanpaşa, Adalar, Pendik su kesintisi listesi! 1-2 Eylül İstanbul'da sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Manavgat, Serik 1-2 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! Seyhan, Çukurova, İmamoğlu 1-2 Eylül 2024 Adana su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! İnegöl, Osmangazi, Yıldırım 1-2 Eylül Bursa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, Karkamış, İslahiye 1-2 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! Akyurt, Beypazarı, Çankaya 1-2 Eylül 2024 Ankara su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title