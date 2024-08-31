Karabük'te otomobil yangını diğer sürücüler tarafından söndürüldü
Karabük'te bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, diğer sürücülerin yardımıyla söndürüldü. Olay, Demir Çelik Kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 78 BP 325 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Durdurduğu aracından inen sürücünün yardımına diğer sürücüler yetişti. Kısa sürede büyüyen alevler yangın tüpleriyle söndürüldü. Araçta maddi hasar oluştu.
Karabük'te bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın diğer sürücülerin yardımıyla söndürüldü.
Olay, Demir Çelik Kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 78 BP 325 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Durdurduğu aracından inen sürücünün yardımına diğer sürücüler yetişti. Kısa sürede büyüyen alevler yangın tüpleriyle söndürüldü.
Araçta maddi hasar oluştu. - KARABÜK