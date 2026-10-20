Akçakoca Demir Çelik OSB'de 2024 saha çalışmalarının son durumu görüşüldü

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DÜZCE (İHA) – Akçakoca Demir Çelik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, 2024 yılında başlayan saha çalışmalarının son durumu, altyapı yatırımları ve önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar değerlendirildi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Demir Çelik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) gelişimine yönelik çalışmaların ele alındığı Müteşebbis Heyet Toplantısı düzenlendi. Vali Yardımcısı Şevket Cinbir başkanlığında, Akçakoca OSB Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, organize sanayi bölgesinde 2024 yılında başlatılan saha çalışmalarının geldiği aşama ele alındı. Devam eden altyapı çalışmaları, bölgede faaliyet gösteren firmaların yürüttüğü çalışmalar ve önümüzdeki süreçte yapılması planlanan faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Akçakoca Demir Çelik İhtisas OSB'nin gelişimi doğrultusunda altyapı ve saha çalışmalarının ilerleyişi görüşülürken, gelecek dönemde atılacak adımlar da gündeme geldi. Toplantı, yürütülen çalışmalar ve planlanan faaliyetlere ilişkin karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı