Samsun'da demir çelik fabrikasında iş kazası: 3 ölü

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen iş kazasında 3 işçi hayatını kaybetti.

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Mahallesi Sakarya Caddesi üzerindeki Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nın çelikhane tesisinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre 3 işçi elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede 3 işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, yaşanan üzücü olayda 3 işçinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini doğrulayarak ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürerken, iş kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı