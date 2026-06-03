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Samsun'da demir çelik fabrikasında iş kazası: 3 ölü

Samsun'da demir çelik fabrikasında iş kazası: 3 ölü
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Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen iş kazasında 3 işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen iş kazasında 3 işçi hayatını kaybetti.

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Mahallesi Sakarya Caddesi üzerindeki Yeşilyurt Demir Çelik Fabrikası'nın çelikhane tesisinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre 3 işçi elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede 3 işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, yaşanan üzücü olayda 3 işçinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini doğrulayarak ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürerken, iş kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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