STSO Başkanı Özdemir: SİDEMİR İçin 50 Milyon Dolarlık Yatırım Şart

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın Ağustos ayı meclis toplantısında konuşan STSO Başkanı Zeki Özdemir, Sivas Demir Çelik Fabrikası'nın (SİDEMİR) 50 milyon dolarlık yatırımı ihtiyaç duyduğunu hatırlattı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası STS) Ağustos Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkan Vekili Semih Selman Bozkurt başkanlığında, meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda; kamu kurumlarının üyelerle rekabeti, Sivasspor'a destek, Turizm Master Planı, Tarım ve Hayvancılık Fuarı, Sivas Demir Çelik Fabrikası'nın durumu ve eğitim çalışmaları gibi Sivas ekonomisini yakından ilgilendiren önemli başlıklar ele alındı.Meclis toplantısında konuşan Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kamu kurumlarına rekabet uyarısı

Yerel ticareti ve STSO üyelerini koruma adına önemli bir uyarıda bulunan Başkan Özdemir, kamu kurumlarının iktisadi işletmelerinin oda üyelerine rakip olmasını doğru bulmadıklarını ifade etti. İlgili kurumlarla görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Özdemir, akaryakıt, inşaat, fırıncılık ve lokantacılık gibi alanlarda kamunun işletmeci değil, denetleyici bir rol üstlenmesi gerektiğini yineledi.

SİDEMİR için 50 milyon dolarlık yatırım vurgusu

Sivas Demir Çelik Fabrikası'nın SİDEMİR TMSF'ye devredilmesini önemli bir gelişme olarak değerlendiren Özdemir, fabrikanın yeniden üretime kazandırılması için yaklaşık 50 milyon dolarlık bir yatırıma ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

SİDEMİR'in geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özdemir, fabrikanın Sivas'ta yerleşik düzenini bozmadan üretim faaliyetlerini sürdürmesinin en büyük arzuları olduğunu belirterek, mevcut şartlarda bunun mümkün olmaması halinde demir yolu sanayisiyle desteklenen yeni bir modelin hayata geçirilebileceğini ifade etti. Bu kapsamda, özel sektör ve kamu iş birliğiyle, belki TURASAŞ'ın da içerisinde olduğu bir birliktelikle ortak bir çalışma yürütülebileceğini dile getirdi.

Sivasspor'a destek mesajı

Sivasspor'un her zaman yanında olduklarını vurgulayan Başkan Özdemir, kulübe loca, kombine ve forma satışları aracılığıyla destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

Turizmde yüzde 95 doluluk

Sivas'ın tanıtımı için kritik öneme sahip Turizm Master Planı'nın lansmanının gerçekleştirildiğini de hatırlatan Özdemir, Sivas-Köln uçak seferlerinde doluluk oranının yüzde 95'e ulaştığını belirterek, bu ilginin kalıcı hale gelmesini temenni etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı