Milyarder Lakshmi Mittal'ın Lüks Yatı 'Alaiya' Fethiye'de Yakıt İkmal Etti

Hindistan'ın demir çelik devi ve milyarder iş adamı Lakshmi Mittal'a ait olduğu öğrenilen "Alaiya" isimli lüks yat, yakıt ikmali için Fethiye'ye geldi.

Fethiye, dünyanın önde gelen zenginlerine ait yatları ağırlamaya devam ediyor. Son olarak, Cayman Adaları bayraklı 112 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki dev yat, Fethiye Limanı'na yanaştı. Hindistan'ın demir çelik devi ve milyarder iş adamı Lakshmi Mittal'a ait olduğu öğrenilen yat, ihtiyacı olan 300 ton akaryakıtı Aliağa Rafinerisi'nden tankerle getirilen yakıtla doldurmaya başladı. Almanya'da 2019 yılında inşa edilen lüks yatta 18 misafir ağırlanabiliyor ve 38 kişilik bir mürettebat hizmet veriyor. Yat, sahip olduğu helikopter pisti, yüzme havuzu, SPA merkezi ve 100 kişilik sinema salonuyla dikkat çekiyor. Yakıt ikmalinin tamamlanmasının ardından "Alaiya"nın rotasını Rodos Adası'na çevireceği öğrenildi. - MUĞLA