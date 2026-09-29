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Eski TBMM Başkanı Kahraman okuduğu liseyi ziyaret etti

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Eski TBMM Başkanı Kahraman okuduğu liseyi ziyaret etti
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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 27. Başkanı İsmail Kahraman, eğitim hayatının bir bölümünü geçirdiği Karabük Demir Çelik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. Başkanı İsmail Kahraman, eğitim hayatının bir bölümünü geçirdiği Karabük Demir Çelik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni kapsamında Karabük'e gelen TBMM 27. Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekili İsmail Kahraman, Karabük Vali Oktay Çağatay'ı makamında ziyaret etti.

Vali Oktay Çağatay tarafından valilik girişinde karşılanan İsmail Kahraman, valilik binasında yer alan şehitler bölümünü ziyaret etti. Burada şehitlerin fotoğraflarını inceleyen ve şehitlerin ruhları için dua eden İsmail Kahraman, ayrıca Çanakkale Zaferi'nden bugüne ulaşan tarihi eşyaların sergilendiği bölümü inceledi. Makama geçişi sırasında ise Karabük'ün geçmişine ait fotoğrafların yer aldığı bölümü inceleyen İsmail Kahraman, ardından Vali Çağatay ile bir süre görüştü. Ziyarette İsmail Kahraman'a; Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Karabük İl Jandarma Komutanı İsmail Gökçek ve Karabük İl Emniyet Müdürü Osman Tınzamol eşlik etti.

Kahraman daha sonra Vali Çağatay ile birlikte eğitim hayatının bir bölümünü geçirdiği Karabük Demir Çelik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Okula girişinde, geçmiş dönemlere ait fotoğrafların yer aldığı anı köşesini inceleyen Kahraman, ardından İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ve Okul Müdürü Zeki Öz'den bilgi aldı. Hayırsever iş adamı Bayram Demir tarafından yeniden yaptırılan Karabük Demir Çelik Anadolu Lisesi'nde, lise eğitimine başladığı döneme ait kendisinin ve sınıf arkadaşlarının bilgilerinin yer aldığı diploma defterini inceleyen Kahraman, Karabük'teki eğitim yıllarına ilişkin hatıralarını yad etti.

Ziyaret hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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