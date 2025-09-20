KARDEMİR'de Yönetim Değişikliği: İsmail Demir Görevden Ayrıldı
Karabük Demir Çelik Fabrikaları Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir görevinden ayrılırken, yerine Muhammet Ali Oflaz getirildi. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, görev değişikliğine dair bilgiler paylaşıldı.
Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, yönetim kurulunda gerçekleşen görev değişikliğine ilişkin bilgilere yer verildi.
Açıklamada, "Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir'in görevinden ayrılması nedeniyle, boşalan yönetim kurulu başkanlığı görevine Yönetim Kurulu Üyemiz Muhammet Ali Oflaz seçilmiştir" ifadeleri kullanıldı. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi