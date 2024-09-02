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Yıldız Demir Çelik'in yeni genel müdürü Selçuk Yılmaz oldu

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Yıldız Demir Çelik, ticari genel müdür yardımcısı Selçuk Yılmaz'ı genel müdür olarak atadı. Yılmaz, şirketin iş modelini güncellemeye ve yenilikçi projeler gerçekleştirmeye devam edecek.

Yıldız Demir Çelik'in yeni genel müdürü Selçuk Yılmaz oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, demir çelik sektöründeki büyümesini sürdüren Yıldız Demir Çelik, yönetim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, 2022'den bu yana ticari genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Selçuk Yılmaz, genel müdürlük görevine atandı.

Selçuk Yılmaz, 2018-2022 arasında Yıldız Demir Çelik'te tedarik zinciri direktörü olarak görev yapmış ve Ağustos 2022'den itibaren ticari genel müdür yardımcılığı pozisyonunu üstlenmişti. Yılmaz, Eylül 2024 itibarıyla genel müdür olarak göreve başladı.

Şirket, sektörün dinamiklerine uygun olarak iş modelini ve stratejilerini sürekli güncellemeyi hedefliyor. Yıldız Demir Çelik, Selçuk Yılmaz'ın deneyimi ve vizyoner yaklaşımıyla yenilikçi projeler gerçekleştirmeye devam edecek.

Yılmaz, müşteri ve iş ortaklarına verilen değeri ön planda tutarak, şirketin müşteri ve çalışan deneyimi odaklı iş yapış modelini güçlendirmeye ve sektördeki güçlü konumunu pekiştirmeye odaklanacak.

Kaynak: AA / Ekonomi

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