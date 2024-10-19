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Yıldız Demir Çelik, Flat Steel Konferansı'nda Sektör Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Yıldız Demir Çelik, Flat Steel Konferansı'nda Sektör Temsilcileriyle Bir Araya Geldi
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Yıldız Demir Çelik, İstanbul'da düzenlenen Flat Steel Konferansı'na katılarak demir-çelik sektörünün önemli oyuncularıyla buluştu. Konferansta, sektörle ilgili kritik konular ele alındı ve Yıldız Demir Çelik yöneticileri çeşitli panellerde yer aldı.

Türkiye'de yassı çelik üretiminde sektöre önemli katkılar sunan Yıldız Demir Çelik, İstanbul'da Kallanish Commodities tarafından düzenlenen Flat Steel Konferansı'na katıldı. Etkinlik, demir-çelik sektörünün önemli temsilcilerini bir araya getirdi.

Demir-çelik sektörünün genç ve dinamik oyuncularından Yıldız Demir Çelik, İstanbul'da, Kallanish Commodities tarafından düzenlenen Flat Steel Konferansı'nda sektör paydaşlarıyla buluştu. Yıldızlar Yatırım Holding'in grup şirketlerinden Yıldız Demir Çelik'in elmas sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinliğe, sektörün önde gelen temsilcileri katılım sağladı.

Sektörün küresel çaptaki önemli aktörlerini bir araya getirerek, Kallanish Commodities tarafından organize edilen etkinlik kapsamında 'Küresel Demir Çelik Pazarlarına Genel Bakış' başlıklı panelde Yıldız Demir Çelik Genel Müdürü Selçuk Yılmaz, 'Demir Çelik Sektöründe Tedarik Zinciri, Talep ve Fiyatlandırma' panelinde ise Yıldız Demir Çelik Tedarik Zinciri Direktörü Pelin Arkan konuşmacı olarak yer aldı.

"Sektörümüzün etkinliklerine desteğimiz sürecek"

Konferans hakkında açıklamalarda bulunan Yıldız Demir Çelik Genel Müdürü Selçuk Yılmaz, "Yerli ve yabancı birçok önemli ismin katıldığı bu etkinlikte, çelik sektörü oyuncularının bir araya gelmesine katkı sağlamış olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi. Türkiye'deki gelişmelerin yanı sıra küresel pazarlar hakkında da değerli bilgiler edinme fırsatı bulduklarını belirten Yılmaz, konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Flat Steel Konferansı, enerji maliyetleri, ticaret politikaları ve yeşil dönüşüm gibi küresel çelik endüstrisini etkileyen kritik konuların detaylı bir şekilde ele alındığı bir konferans oldu. Bu gibi organizasyonlar, karşılaştığımız fırsat ve zorlukları daha geniş bir perspektifle değerlendirmemize olanak tanıyor. Sektörün en genç oyuncusu olarak, yalnızca üretim gücümüzle değil, aynı zamanda fark oluşturan iş birlikleri ve girişimlerle de öne çıkmayı hedefliyoruz. Yıldız Demir Çelik olarak, sektörümüze değer katan çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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