Haberler

Fabrikada yükleme platformu çöktü: 3 ölü, 1 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir demir çelik fabrikasında yükleme platformunun çökmesi sonucu 3 işçi yaşamını yitirirken, 1 işçi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde Dilovası'ndaki bir demir çelik fabrikasında meydana geldi. Bakım çalışması yapıldığı sırada ark ocağı yükleme platformu çöktü. 4 işçi platformun altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan işçiler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerden Tamer Aydoğdu, Resul Kardaş ve Şah İsmail Mayda doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralı diğer işçinin ise tedavisi sürüyor.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

