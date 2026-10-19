Savaşın vurduğu Ukrayna çeliğine AB'den darbe: İhracat yüzde 60'a kadar düşebilir

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BBC'nin haberine göre, Ukrayna'nın en büyük çelik üreticilerinden Metinvest'in CEO'su Yuriy Rızhenkov, Avrupa Birliği'nin (AB) ithal çeliğe getirdiği yeni kısıtlamalardan Ukrayna'nın muaf tutulmasını istedi. Rızhenkov, ülkesinin Çin gibi ülkelerden gelen ucuz ithalatı frenlemeye yönelik önlemlerle "aynı pakete konduğunu" söyledi.

Tarifelerin "haksız" olduğunu ve " Ukrayna'nın içinde bulunduğu durum hiç dikkate alınmadan" uygulandığını belirten Rızhenkov, AB pazarına erişimde Ukrayna için "en azından bir istisna" görmek istediğini dile getirdi.

AB, üye ülkelerin çelik üreticilerini korumak amacıyla birliğe vergisiz girebilecek çelik miktarını yılda 18,3 milyon tonla sınırladı. Bu, 2024 seviyesine göre yüzde 47'lik bir düşüş anlamına geliyor. Düzenlemede ülkelere özel kotalar bulunsa da asıl amaç, üye ülkelerin rekabette zorlandığı Çin ve Türkiye gibi ülkelerden gelen ucuz ithalatı azaltmak. AB ile Ukrayna arasındaki serbest ticaret anlaşması da birliğin ayrıca ticari koruma önlemleri almasına engel olmuyor.

Ukrayna çelik sektörü, AB'ye ihracatın sonunda yüzde 50-60 oranında düşebileceğini tahmin ediyor. Avrupa Komisyonu sözcüsü ise çelik politikası belirlenirken Ukrayna'nın "zor durumunun dikkate alındığını" savundu. Sözcü, Ukrayna'ya ayrılan kotanın ihracatı güvence altına aldığını ancak bunun "geçmiş yıllardan daha düşük bir seviyede" olduğunu kabul etti ve Ukrayna dahil en büyük tedarikçilere telafi teklif edildiğini söyledi.

Çelik, Ukrayna ekonomisinin temel taşlarından biri. Rusya'nın 2022'deki geniş çaplı işgalinden önce metalurji ve madencilik, ülkenin milli gelirinin yaklaşık yüzde 10'unu ve ihracatının üçte birini oluşturuyordu. AB, Ukrayna çeliğinin en büyük müşterisi.

Rızhenkov'a göre 2022'den bu yana Ukrayna'daki tüm çelik fabrikaları farklı zamanlarda bombalandı ve saldırılar son dönemde "belirgin şekilde yoğunlaştı". Rızhenkov, Eylül ayında bir ara Ukrayna'da yaklaşık 150 yıldır ilk kez "tek bir ton çelik bile üretilmediğini" söyledi. Savaşın başından bu yana yaklaşık 800 Metinvest çalışanı hayatını kaybetti.

Önümüzdeki kışın "tarihimizin en zorlarından biri" olmasını beklediğini söyleyen Rızhenkov, "AB dışında hiçbir pazara ulaşacak lojistiğimiz yokken pazarımızın yüzde 60 daraltılması, sektörün ayakta kalmasına yardımcı olmuyor" dedi.

Kaynak: BBC