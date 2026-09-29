Karabük'te kırmızı ışık ihlali sonucu 2 kişi yaralandı, sürücüye 5 bin TL ceza kesildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Karabük'te kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazaya neden olan otomobil sürücüsünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, 5 bin TL trafik idari para cezası uygulandı.

Kaza, Demir Çelik Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Ö. idaresindeki 78 AAB 376 plakalı otomobil, Karabük'ten Safranbolu istikametine seyir halindeyken kırmızı ışık ihlali yaptı. Bu sırada kavşaktan geçiş yapan O.D. idaresindeki 78 BN 600 plakalı kamyona çarpan otomobilde bulunan sürücü İ.Ö. ile yolcu İ.Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İ.Ö.'nün sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken, kırmızı ışık ihlali nedeniyle de 5 bin TL trafik idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı