Haberler

Osmaneli'nde demir çelik fabrikasında şiddetli patlama: 3 işçi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan bir demir çelik fabrikasında ark ocağında meydana gelen patlama sonucu 3 işçi yaralandı.

Osmaneli'ndeki demir çelik fabrikasında yaşanan patlamanın ardından yaralı işçiler hastaneye kaldırıldı. Patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Osmaneli ilçesine bağlı Selimiye köyü mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bölgede faaliyet gösteren Has Çelik isimli demir çelik fabrikasının üretim bölümündeki ark ocağında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. 

Patlama sırasında fabrikada çalışan Mustafa U. (31), Hakan K. (43) ve Murat A. (48) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

İlgili Haberler
Esenyurt'ta Fabrikada Yangın: Ekipler Müdahale EdiyorEsenyurt'ta Fabrikada Yangın: Ekipler Müdahale Ediyor

YARALI İŞÇİLER HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı işçiler, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan vücudunda yanıklar oluşan Mustafa U.'nun bilincinin açık olduğu ancak hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

PATLAMANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Ark ocağı içerisinde bulunan işlem görmüş sıvı demirin tahliyesi için fabrikaya yeniden enerji verilirken, Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri ile bilirkişi heyeti patlamanın yaşandığı alanda inceleme başlattı.

Olayla ilgili soruşturma ve teknik incelemeler sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü

CHP'de ihraç depremi! 2 kritik ismin koltuğu gitti
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Beyaz et sektörüne dev operasyon! 13 şirkete denetim kayyumu atandı

Türkiye'nin dev tavuk markalarına operasyon! 13 şirkete kayyum atandı
Kılıçdaroğlu, 7 belediye başkanının ipini çekiyor! Hepsinin 2 ortak özelliği var

7 belediye başkanının ipini çekiyor! Hepsinin 2 ortak özelliği var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Silivri Belediyesi'ne 'yolsuzluk' operasyonu! Başkan Bora Balcıoğlu dahil 17 kişi gözaltında

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda gözaltı var
Kim Kardashian'ın A Milli Takım için söyledikleri çok konuşuldu

A Milli Takımımız için söyledikleri bomba
Antalya'da kamyona arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kamyona arkadan çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Tayland Prensesi Bajrakitiyabha, 47 yaşında hayatını kaybetti

Kraliyette deprem! Veliaht Prenses 47 yaşında hayatını kaybetti
Dünya Kupası'nın ilk gününe tribünler damga vurdu

Gol sevinçleri olay oldu

Cezaevinden çıkan Erden Timur'u görenler şaşırdı! Aylar içinde bambaşka biri oldu

Cezaevinden çıkan Erden Timur'u görenler tanıyamadı
Dünya Kupası'nda hakemin kafasındaki kamera merak konusu oldu! İşte yeni teknolojinin amacı

Geceye damga vuran görüntü! İşte nedeni