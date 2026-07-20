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Bir dönem Türkiye'nin en büyüklerindendi, şimdi korku filmlerini aratmıyor

Bir dönem Türkiye'nin en büyüklerindendi, şimdi korku filmlerini aratmıyor
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Yıllardır atıl durumdaki SİDEMİR, basın mensuplarına kapılarını açtı. Yeniden üretime geçmesi için yaklaşık 50 milyon dolar yatırım ve 3 milyar TL kamu alacağının çözülmesi gerektiği belirtildi. TMSF'ye devredilen fabrika, 450 kişiye istihdam sağlayabilir.

Bir dönemin sanayi devi olan ve yıllardır atıl vaziyette kalan Sivas Demir Çelik İşletmeleri A.Ş. (SİDEMİR), kapılarını basın mensuplarına açtı. SİDEMİR'in yeniden faaliyete geçmesi için yaklaşık 50 milyon dolar yatırıma ihtiyaç olduğu ifade ediliyor.

Bir zamanlar Türkiye'nin en büyük 50 sanayi kuruluşu arasında yer alan SİDEMİR, 1998 yılında özelleştirilmiş ve iş adamı Erol Evcil tarafından satın alınmıştı. Yıllık 720 bin ton çelik üretim kapasitesiyle inşaat demiri ve tel çubuklar için 100 mm ila 160 mm kare kütükler üreten ve iç piyasa başta olmak üzere Avrupa, Orta ve Uzak Doğu, Afrika, Amerika'ya ihracat yapan işletme, yaklaşık 4 yıldır üretime ara verdi. İşçi çıkartan ve çalışan işçilerinin maaşlarını ödeyemeyen işletme, biriken işçi ve 3 milyar TL'lik devlet alacaklarından dolayı mahkemelik oldu. İşletmeyle ilgili devam eden birçok dava bulunurken, Bursa 17. Ağır Ceza Mahkemesi aldığı kararla SİDEMİR'in Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devri için karar aldı.

Atıl vaziyette kalan SİDEMİR, kapılarını basın mensuplarına açtı. Fabrika sahasını gezen basın mensupları, yetkililerden bilgi aldı. Yetkililer, fabrikanın yeniden faaliyete geçmesi için en az 50 milyon dolarlık yatırıma ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Gerekli fonun oluşturulması durumunda 6 ay içerisinde üretime başlanabileceğini ifade eden yetkililer, 3 milyar TL'lik kamu alacağı olduğunu söyledi. Sessizliğe bürünen fabrikanın yeniden üretime başladığı takdirde en az 450 personel çalıştırabilecek kapasitede olduğu belirtildi. SİDEMİR, dron ile havadan görüntülendi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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