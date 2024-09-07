Akçakoca Demir Çelik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Çalışmaları Tamamlandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesine ki Demir Çelik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi çalışmalarında sona gelindi. Organize sanayi bölgesi faaliyete geçtiğinde 2 binin üzerinde kişiye istihdam sağlayacak.

Akçakoca Demir Çelik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi çalışmalarında sona gelindi. Vali Selçuk Aslan, ilgili kurum amirleri, iş insanları ve vatandaşlarımızın katılımı ile Akçakoca Demir Çelik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi dere ıslah çalışma alanında incelemelerde bulundu.

Vali Aslan, Akçakoca Demir Çelik İhtisas OSB'de 2017 yılında tescil edilerek, 65 hektar alan üzerine başlanılan çalışmalarda kamulaştırma çalışmalarının yüzde 95'inin tamamlandığı, OSB uhdesinde 36 sanayi parselinden bugüne kadar 33 yatırımcının ön tahsislerinin yapıldığını belirtti. Yatırımlar tamamladıktan sonra 2000'ini aşacak bir istihdam oluşturması planlanan OSB'nin güzellikler getirmesi temennisinde bulunan Selçuk Aslan; bugün itibari ile de dere ıslahı ve belirlenmiş olan imar yollarının açılması çalışmalarına başlanıldığını belirterek, hayırlı olmasını diledi. - DÜZCE