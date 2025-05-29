BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 0,11 Değer Kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,11 değer kazanarak 9.188,19 puana çıktı.

Dün 9.177,70 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 59,46 puan ve yüzde 0,65 artışla 9.237,16 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,49 puan ve yüzde 0,11 değer kazanarak 9.188,19 puana çıktı.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.166,66, en yüksek 9.265,55 puanı gördü. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,6 yükselirken, sanayi endeksi yüzde 0,2 ve teknoloji endeksi yüzde 1,3 değer kaybetti. Hizmetler endeksi ise yatay seyretti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 52'si yükselirken, 39'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C) ve Sasa Polyester oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 282 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,83, bileşik getirisi de yüzde 43,80 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1280, sterlin/dolar paritesi 1,3470 ve dolar/yen paritesi 145,2 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 39,0980 liradan, avro 44,2460 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,2 azalışla 3 bin 282 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,2 yükselişle 65,1 dolardan işlem görüyor.