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Yıldız Demir Çelik, Kallanish Commodities Flat Steel Konferansı'na Katıldı

Yıldız Demir Çelik, Kallanish Commodities Flat Steel Konferansı'na Katıldı
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Yıldız Demir Çelik, İstanbul Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Flat Steel Konferansı'na elmas sponsor olarak katıldı. Sektör temsilcileriyle bir araya gelen Yıldız Demir Çelik, küresel demir çelik pazarları ve tedarik zinciri konularında önemli bilgiler paylaştı.

Yıldız Demir Çelik, İstanbul Çırağan Sarayı'nda Kallanish Commodities tarafından düzenlenen Flat Steel Konferansı'na katıldı.

Yıldız Demir Çelik'ten yapılan açıklamaya göre, Yıldız Demir Çelik, İstanbul'da, Kallanish Commodities tarafından düzenlenen Flat Steel Konferansı'nda sektör paydaşlarıyla buluştu. Yıldızlar Yatırım Holding'in grup şirketlerinden Yıldız Demir Çelik'in elmas sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinliğe, sektörün önde gelen temsilcileri katılım sağladı.

Sektörün küresel çaptaki önemli aktörlerini bir araya getiren etkinlik kapsamında "Küresel Demir Çelik Pazarlarına Genel Bakış" başlıklı panelde Yıldız Demir Çelik Genel Müdürü Selçuk Yılmaz, "Demir Çelik Sektöründe Tedarik Zinciri, Talep ve Fiyatlandırma" panelinde ise Yıldız Demir Çelik Tedarik Zinciri Direktörü Pelin Arkan konuşmacı olarak yer aldı.

"Sektörümüze değer katan çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Demir Çelik Genel Müdürü Selçuk Yılmaz, yerli ve yabancı birçok önemli ismin katıldığı etkinlikte, çelik sektörü oyuncularının bir araya gelmesine katkı sağlamış olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Yılmaz, Türkiye'deki gelişmelerin yanı sıra küresel pazarlar hakkında da değerli bilgiler edinme fırsatı bulduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Flat Steel Konferansı, enerji maliyetleri, ticaret politikaları ve yeşil dönüşüm gibi küresel çelik endüstrisini etkileyen kritik konuların detaylı bir şekilde ele alındığı bir konferans oldu. Bu gibi organizasyonlar, karşılaştığımız fırsat ve zorlukları daha geniş bir perspektifle değerlendirmemize olanak tanıyor. Sektörün en genç oyuncusu olarak, yalnızca üretim gücümüzle değil, aynı zamanda fark yaratan işbirlikleri ve girişimlerle de öne çıkmayı hedefliyoruz. Yıldız Demir Çelik olarak, sektörümüze değer katan çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi

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