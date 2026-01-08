Haberler

Prof. Dr. Güğercin, yıllar sonra okuluna gelerek tecrübelerini anlattı

Karabük Demir Çelik Anadolu Lisesi mezunu Prof. Dr. Serkan Güğercin, yıllar sonra okulunu ziyaret ederek öğrencilere kariyer hayatı ve akademik çalışmalarına dair tecrübelerini aktardı.

Karabük Demir Çelik Anadolu Lisesi'nden mezun olan Prof. Dr. Serkan Güğercin, yıllar sonra mezunu olduğu okulunu ziyaret ederek kariyer günü etkinliğinde öğrencilerle bir araya geldi.

Karabük doğumlu olan Prof. Dr. Serkan Güğercin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra akademik kariyerini Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdürüyor.

Halen Virginia Tech Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapan Güğercin, uygulamalı matematik ve hesaplamalı bilimler alanında uluslararası düzeyde önemli çalışmalara imza attı.

Güğercin, bu çalışmaları dolayısıyla 2025 yılında SIAM Fellow unvanına layık görüldü.

Kariyer günü etkinliği çerçevesinde yıllar sonra mezunu olduğu okuluna gelerek öğrencilere eğitim ve meslek hayatına dair tecrübelerini aktaran Güğercin, başarıya giden süreçte azim, disiplin ve hedef belirlemenin önemine dikkat çekti.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Güğercin, yurt dışındaki akademik çalışmalar ve bilimsel araştırmalar hakkında bilgiler verdi.

Etkinlik, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona ererken, okul Müdürü Zeki Öz ise Güğercin'e mezun olduğu döneme ait karne ile birlikte ilkokul ve ortaokul diplomalarını taktim etti. - KARABÜK

