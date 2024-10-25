Kardemir, Sizing Block Yatırımı ile Rekabet Gücünü Artırmayı Hedefliyor

KARABÜK Demir Çelik Sanayi ve Ticaret (KARDEMİR), 4 Ekim tarihinde katma değeri yüksek mamul üretim kapasitesini artırmak ve rekabet gücünü yükseltmek adına Çubuk Kangal Haddehanesi 'Sizing Block' yatırımına başladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda, sanayi alanında yapılan yatırımlarla yerli ve milli kabiliyetlerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen Sizing Block yatırımı ile dışa bağımlılığın azaltılması hedeflenmiştir. Şirketimiz, Sizing Block teknolojisi yatırımıyla özellikle otomotiv sektörü başta olmak üzere farklı sektörlere yönelik katma değerli çelik üretiminde rekabet gücünü artırmayı amaçlamaktadır.

"2016 yılında 700 bin ton/yıl kapasiteyle faaliyete geçen Çubuk ve Kangal Haddehanesi, Kardemir'in katma değerli ürünler üretme vizyonunun bir parçası olarak kurulmuştur. Bu tesiste, imalat sanayisinin temel girdisi olarak ince kangal (5,5-25 mm), kalın kangal (20-56 mm), yüksek kaliteli yuvarlak çubuk (20- 100 mm) ve nervürlü inşaat çeliği gibi geniş bir ürün yelpazesi bulunmaktadır. Yeni Sizing Block teknolojisi ise, haddeleme sürecinde ürünlerin boyut doğruluğunu artırarak, daha hassas ve yüksek kalite standartlarına sahip ürünler üretme imkanı sunacaktır. Kardemir'in Sizing Block yatırımı, Türkiye'de üretilmeyen katma değerli ürünlerin üretimine katkı sağlayarak sektörde önemli bir boşluğu doldurmayı hedeflemektedir. Bu yatırımla, ihracatın artırılması ve Türkiye dış ticaret konumunun güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

"Ayrıca ithal ikame ürünlerle dışa bağımlılığın azaltılması hedeflenmektedir. Katma değerli ürün üretimi, dış pazarlarda rekabet gücünü artırmanın yanı sıra, enerji tasarrufu ve çevresel sürdürülebilirlik açısından da faydalar sağlayacaktır. Sizing Block yatırımıyla birlikte kalite ve müşteri memnuniyetini etkileyen sorunların giderilmesi, üretim kesintilerinin minimize edilmesi ve kalite sürekliliğinin sağlanması hedeflenmektedir. Bu iyileştirmeler, Kardemir'in hem iç hem de dış pazardaki rekabet gücünü artırmasına ve pazar payını genişletmesine katkı sağlayacaktır."