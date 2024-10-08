Hatay'da Demir Çelik Fabrikasında Patlama: Yangın Söndürüldü
Hatay'ın Payas ilçesinde bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, fabrikaya ait yangın ekibi tarafından kontrol altına alındı ve söndürüldü. Patlama, fabrikanın hurda bölümünde gerçekleşti.
Hatay'ın Payas ilçesinde demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü.
Karşı Mahallesi'nde faaliyet gösteren demir çelik fabrikasının hurda bölümünde patlama oldu.
Patlamanın ardından fabrikadan dumanlar yükseldi.
Yangın, fabrikanın yangın ekibince büyümeden söndürüldü.