KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Oflaz, Türkiye Raylı Sistemler İş Forumu'na katıldı

Karabük Demir Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Ali Oflaz, KARDEMİR'de 2008'den bu yana 1 milyon 705 bin ton ray üretiminin gerçekleştirildiğini, üretilen rayların 333 bin tonunun uluslararası pazarlara ihraç edildiğini bildirdi.

Fabrikadan yapılan açıklamaya göre, Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi (ARUS) tarafından düzenlenen Türkiye Raylı Sistemler İş Forumu'na katılan Oflaz, Türkiye'nin raylı sistemler serüveni ve KARDEMİR'in stratejik rolünden bahsetti.

Cumhuriyetin ilk yıllarındaki kalkınma ruhuna atıfta bulunan Oflaz, KARDEMİR'in bugün Türkiye'nin ray ve demir yolu tekeri ihtiyacının tamamını karşılayacak güce ulaştığını vurguladı.

Oflaz, 1930'larda Selahattin Şanbaşoğlu ve Nuri Demirağ gibi isimlerin başlattığı milli demir yolu hamlesinin önemine değinerek, 1950'lerde duraklama dönemine giren ray üretiminin, 2004'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla yeniden devlet politikası haline geldiğini belirtti.

KARDEMİR'in 2007'de devreye alınan ray-profil tesisiyle sektörde yeni sayfa açtığını aktaran Oflaz, "KARDEMİR'de 2008'den bu yana 1 milyon 705 bin ton ray üretimi gerçekleşti. Üretilen rayların 333 bin tonu uluslararası pazarlara ihraç edildi. 2018'de kurulan Demiryolu Tekeri Üretim Tesisi ile Türkiye'nin bu alandaki dışa bağımlılığı sona erdirildi." ifadesini kullandı.

Oflaz, milli ulaşım ağında KARDEMİR'in emeğinden bahsederek, "Bağlı ortaklığımız KARDÖKMAK bünyesindeki teker montaj tesisimizle ürettiğimiz tren tekerlerini, aks montajı yapılmış teker seti olarak piyasaya sunuyoruz. TCDD'nin stratejik ortaklarından biri olarak milli ulaşım ağımızın omurgasını oluşturuyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TÜBİTAK gibi kurumların desteği önemli. Raylı ulaşım ekosisteminin gelişmesi için tüm paydaşlarla ortak paydada çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

