Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yüzde 1,30 Değer Kaybetti

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,30 değer kaybederek 9.560,45 puana geriledi. Sanayi ve mali endeksler değer kazanırken, teknoloji endeksi düştü. En çok işlem gören hisseler arasında Ereğli Demir Çelik ve Türk Hava Yolları yer aldı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,30 değer kaybederek 9.560,45 puana geriledi.

Dün 9.686,11 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 71,36 puan azalışla 9.614,75 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 125,66 puan ve yüzde 1,30 değer kaybederek 9.560,45 puana indi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.554,08, en yüksek 9.651,34 puanı gördü. Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 1,4, mali endeks yüzde 1,2 ve hizmetler endeksi yüzde 1,5 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,9 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 13'ü yükselirken 87'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 365 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,01, bileşik getirisi de yüzde 42,81 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1570, sterlin/dolar paritesi 1,3580 ve dolar/yen paritesi 143,7 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 39,3280 liradan, avro 45,6590 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,3 artışla 3 bin 365 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 1,6 kayıpla 68,3 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
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