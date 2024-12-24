Üye Girişi
Haberler
Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı
Patlayıcı üretilen fabrikada patlama! 12 kişi hayatını kaybetti
Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'nin Münbiç'e sızma girişimini engelledi
Türkiye sınırında gece yarısı tehlikeli girişim
Gelecek Partisi Milletvekili Nedim Yamalı partisinden istifa etti
Erdoğan'dan işaret bekleyen Davutoğlu'nun partisinde çöküş başladı
Cinsel ilişki, gasp, darp! Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar
Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar

İş Bankası'ndan Karbonsuzlaşma İçin 2030 Hedefleri

İş Bankası'ndan Karbonsuzlaşma İçin 2030 Hedefleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İş Bankası, Net Sıfır Bankacılık Birliği kapsamındaki karbon yoğun sektörlerde 2030 emisyon azaltım hedeflerini açıkladı. Banka, çimento, demir çelik, enerji gibi alanlarda emisyonları azaltmayı hedefliyor.

Türkiye'nin karbonsuzlaşma ve döngüsel ekonomiye geçiş süreçlerinde sektöre yön verenlerden biri olan Türkiye İş Bankası, bir adım daha atarak, Net Sıfır Bankacılık Birliği kapsamındaki karbon yoğun sektörlerin tümünde 2030 azaltım hedeflerini duyurdu.

İş Bankası, karbonsuzlaşma çalışmalarıyla net sıfır emisyon yolculuğunda yerel ve uluslararası alanda öne çıkıyor. Tüm kredi portföyüne yönelik uluslararası standartlara uyumlu şekilde emisyon ölçüm ve hesaplama çalışmalarını tamamlayan banka, karbon yoğun sektörlerde müşteri bazlı analizler ve sektörel çözümlemelerle çalışmalarını detaylandırarak Net Sıfır Bankacılık Birliği tarafından karbon yoğun olarak tanımlanan tüm sektörler için 2030 yılı emisyon azaltım hedeflerini belirledi.

İklim değişikliği ile mücadelede sektörel hedef ve aksiyonlar

2023 yılında çimento, demir çelik ve enerji üretimi sektörlerinde emisyon azaltım hedeflerini açıklayan banka, 2024 itibarıyla hedeflerine tüm karbon yoğun sektörleri dahil etmek üzere alüminyum, gayrimenkul, kara yolu yük taşımacılığı, petrol ve gaz ile tarım sektörlerinde çalışmalarını sonuçlandırdı. Buna göre, 2023 baz yılına kıyasla 2030 yılına kadar emisyon yoğunluğunun alüminyumda yüzde 7, gayrimenkulde yüzde 36, kara yolu yük taşımacılığında yüzde 20, petrol ve gazda yüzde 15 azaltılması hedefleniyor.

Gıda güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma bakımından kritik rolü nedeniyle bankanın stratejik öncelikleri arasında yer alan tarım sektöründe de ilklerden biri hayata geçirildi. İş Bankası, tarım portföyünde emisyon azaltım hedeflerini Türkiye'nin ekilebilir alanlarındaki ürün dağılımını ve Bankanın tarım portföyünü en iyi yansıtacak şekilde ayrıştırıyor. Tarımsal ürünlerin niteliğine bağlı olarak farklılaşacak şekilde, emisyon yoğunluğunun buğday üretiminde yüzde 14, mısır üretiminde yüzde 15, pirinç üretiminde yüzde 16 azaltılması hedefleniyor. Tarım bankacılığı tecrübesi ve çiftçilerin ihtiyaçları doğrultusunda ürün bazlı hedeflerle üç farklı yol haritası belirleyerek çıtayı bir üst seviyeye çıkartan banka, bu konudaki kararlılığının altını çiziyor.

"Karbonsuzlaşma stratejimiz, ekonominin yeşil dönüşümüne öncülük ediyor"

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, konuya ilişkin açıklamasında, 2023 yılında duyurulan emisyon hedeflerini, tüm sektörleri kapsayacak şekilde genişlettiklerini belirterek, şöyle dedi:

"100. kuruluş yıl dönümümüzü kutladığımız bu özel yılda, Türkiye'nin sürdürülebilir dönüşümüne öncülük edecek şekilde tüm karbon yoğun sektörlerde bilim temelli hedefler belirledik. Böylece, kredi portföyümüzden kaynaklanan emisyonların yaklaşık yüzde 65'ini kapsar hale geldik. Karbonsuzlaşma rotalarımızın oluşturulmasında, küresel iklim senaryolarının yanı sıra ülkemizin sektörel dinamiklerine ve müşterilerimizin yeşil dönüşüm sürecindeki ihtiyaçlarına odaklandık. Böylelikle, ülkemizin koşullarıyla uyumlu, potansiyeliyle örtüşen, uygulanabilir ve veriye dayalı aksiyon planları geliştirdik. Bu çerçevede, Net Sıfır Bankacılık Birliği tarafından karbon yoğun olarak tanımlanan tüm sektörlerde emisyon hedefleri belirleyen ilk Türk bankası olmanın gururunu yaşıyoruz."

Gelecek için bugünden atılan her adımın, çevreyi ve yeşil dönüşümü destekleyen her çalışmanın büyük önem taşıdığını ifade eden Aran, "Üstlendiğimiz rolün sorumluluğuyla ve yapılacak daha çok işimiz olduğunun bilinciyle girdiğimiz ikinci yüzyılımızda; iş birliği, inovasyon ve ortak bir amaçla, sürdürülebilir bir gelecek inşa edeceğimize inanıyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Elindeki suyu en olmayacak yere döktü
img

900 bin TL'ye satılan eve bakın
img

Patlayıcı üretilen fabrikada patlama! 12 kişi hayatını kaybetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı
"Öldüm, bittim" diyordu, mahkemede aylık gelirini açıkladı
Devlet okulunda skandal görüntü: Kripto reklamı için öğrencilerini kullandı
Devlet okulunda infial yaratan görüntü
Dünyayla hiç temas kurmamış kabilenin ilk görüntüleri yayınlandı
Dünyayla hiç temas kurmamış kabilenin ilk görüntüleri yayınlandı
Bir ülkeden Esma Esad'a ömür boyu giriş yasağı
Bir ülkeden Esma Esad'a ömür boyu giriş yasağı
İsrail, Husileri gözüne kestirdi: Avrupa'ya 'terör örgütü' olarak kabul edin talimatı
Hedefindeki yeni ülke belli oldu! Verdiği talimat da bunun işareti
Türkiye'den giden Suriyeli sayısı açıklandı
Bakan Yerlikaya rakam verdi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı

Son Dakika Haberleri

Nedim Yamalı hangi partide? Nedim Yamalı neden istifa etti? Nedim Yamalı kimdir? Nedim Yamalı kaç yaşında, nereli? Marmaray Bostancı istasyonunda ne oldu? UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU | Uzman öğretmenlik başöğretmenlik başvuru kılavuzu yayınlandı mı, başvuru şartları nelerdir? ATA AÖF final sınavları ne zaman? AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı? 31 Aralık okullar tatil mi? 25 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu Ücretli öğretmen maaşı ne zaman yatacak? Ücretli öğretmen maaşları hangi tarihte hesaplara yatırılıyor? MEMUR ZAM HABERLERİ! 6 aylık enflasyona göre memur maaşları ne kadar olacak? 2025 en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? SON DAKİKA Balıkesir'de ne oldu, fabrika neden patladı? Yaralı veya ölü var mı? BİM AKTÜEL 24 ARALIK KATALOĞU! 24 Aralık Salı BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM'de bu hafta hangi fırsatlar var?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.