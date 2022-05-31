Danimarka Haberleri - Danimarka Haber - Haberler

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Danimarka Haberleri

Danimarka haber, Danimarka son dakika haberleri ve gelişmeleri.

'Rafadan Tayfa' karakterleri Almanya'da tiyatro gösterisi sundu

"Rafadan Tayfa" karakterleri Almanya'da tiyatro gösterisi sundu

Danimarka - 1 Saat Önce
AB doğal gaz depolarını doldurmaya çalışıyor ???????

AB doğal gaz depolarını doldurmaya çalışıyor ???????

Danimarka - 4 Saat Önce
Ümit Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü

Ümit Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü

Danimarka - 7 Saat Önce
Rusya ruble ile ödeme yapmayı reddeden Hollanda'ya gaz akışını kesti

Rusya ruble ile ödeme yapmayı reddeden Hollanda'ya gaz akışını kesti

Danimarka - 9 Saat Önce
Danimarka'dan Ukrayna'ya 290 milyon dolar değerinde askeri yardım

Danimarka'dan Ukrayna'ya 290 milyon dolar değerinde askeri yardım

Danimarka - 15 Saat Önce
Rusya ruble ile ödeme yapmayı reddeden Hollanda'ya gaz akışını yarın kesecek

Rusya ruble ile ödeme yapmayı reddeden Hollanda'ya gaz akışını yarın kesecek

Danimarka - Dün 20:16
Ümit Milli Takım, Kazakistan maçının hazırlıklarına başladı

Ümit Milli Takım, Kazakistan maçının hazırlıklarına başladı

Danimarka - Dün 17:28
Antalyaspor'un gençlerinin milli heyecanı

Antalyaspor'un gençlerinin milli heyecanı

Danimarka - Dün 12:22
Ümit Milli Futbol Takımı, İstanbul'da toplandı

Ümit Milli Futbol Takımı, İstanbul'da toplandı

Danimarka - 29.05.2022
NATO, Baltık Denizi'nde 7 bin askerle tatbikat yapacak

NATO, Baltık Denizi'nde 7 bin askerle tatbikat yapacak

Danimarka - 29.05.2022
Muhammed Gümüşkaya, Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Muhammed Gümüşkaya, Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Danimarka - 28.05.2022
10. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması, Tepebaşı'nda Başladı

10. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması, Tepebaşı'nda Başladı

Danimarka - 28.05.2022
Nilüfer Belediyesi Carpet Bowl ile tanıştı

Nilüfer Belediyesi Carpet Bowl ile tanıştı

Danimarka - 27.05.2022
CHP'den Çevre Kanununa Şerh: 'Amaç, Atığı Depozito Sistemiyle Önlemek Değil Yıllık 20 Milyar TL Rantın Nasıl Dağıtılacağının Hesabı'

CHP'den Çevre Kanununa Şerh: "Amaç, Atığı Depozito Sistemiyle Önlemek Değil Yıllık 20 Milyar TL Rantın Nasıl Dağıtılacağının Hesabı"

Danimarka - 27.05.2022

"Rafadan Tayfa" karakterleri Almanya'da tiyatro gösterisi sundu
Danimarka'da eski emniyet mensubu özel bilgileri çalmakla suçlandı

Danimarka'da eski emniyet mensubu özel bilgileri çalmakla suçlandı

Danimarka - 27.05.2022
Trabzonspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi yolculuğu

Trabzonspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi yolculuğu

Danimarka - 27.05.2022
26 Mayıs Tarihte Bugün ne odu? 26 Mayıs'ta ne oldu? 26 Mayıs ne günü? 26 Mayıs'ta doğan ünlüler!

26 Mayıs Tarihte Bugün ne odu? 26 Mayıs'ta ne oldu? 26 Mayıs ne günü? 26 Mayıs'ta doğan ünlüler!

Danimarka - 26.05.2022
ASO Başkanı Özdebir, cari açık için seferberlik çağrısında bulundu Açıklaması

ASO Başkanı Özdebir, cari açık için seferberlik çağrısında bulundu Açıklaması

Danimarka - 25.05.2022
Türkiye NATO üyesi mi? 2022 NATO üyeleri

Türkiye NATO üyesi mi? 2022 NATO üyeleri

Danimarka - 25.05.2022
25 Mayıs Tarihte Bugün ne odu? 25 Mayıs'ta ne oldu? 25 Mayıs ne günü? 25 Mayıs'ta doğan ünlüler!

25 Mayıs Tarihte Bugün ne odu? 25 Mayıs'ta ne oldu? 25 Mayıs ne günü? 25 Mayıs'ta doğan ünlüler!

Danimarka - 25.05.2022
DSÖ 16 ülkede 250'den fazla maymun çiçeği vakası görüldüğünü açıkladı

DSÖ 16 ülkede 250'den fazla maymun çiçeği vakası görüldüğünü açıkladı

Danimarka - 24.05.2022
Altaylı Kazımcan'a milli davet

Altaylı Kazımcan'a milli davet

Danimarka - 24.05.2022
24 Mayıs Tarihte Bugün ne odu? 24 Mayıs'ta ne oldu? 24 Mayıs ne günü? 24 Mayıs'ta doğan ünlüler!

24 Mayıs Tarihte Bugün ne odu? 24 Mayıs'ta ne oldu? 24 Mayıs ne günü? 24 Mayıs'ta doğan ünlüler!

Danimarka - 24.05.2022
ABD Savunma Bakanı Austin: '20 ülke Ukrayna'ya yeni silah yardımında bulunacak'

ABD Savunma Bakanı Austin: "20 ülke Ukrayna'ya yeni silah yardımında bulunacak"

Danimarka - 23.05.2022
Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Danimarka - 23.05.2022
Sındırgı Dünya Atlı Okçuluk Şampiyonasına ev sahipliği yaptı

Sındırgı Dünya Atlı Okçuluk Şampiyonasına ev sahipliği yaptı

Danimarka - 23.05.2022
Türkiye'ye hayran kaldılar! Kadın voleybolcular plajda güzellikleriyle büyüledi

Türkiye'ye hayran kaldılar! Kadın voleybolcular plajda güzellikleriyle büyüledi

Danimarka - 23.05.2022
Plajın sultanları Kuşadası'nı beğendi

Plajın sultanları Kuşadası'nı beğendi

Danimarka - 23.05.2022
Plajın sultanları Kuşadası'nı beğendi

Plajın sultanları Kuşadası'nı beğendi

Danimarka - 23.05.2022
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri! Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kim?

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri! Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kim?

Danimarka - 23.05.2022
Can sıkacak takımlar var! İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakiplerinin tamamı

Can sıkacak takımlar var! İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakiplerinin tamamı

Danimarka - 23.05.2022
Sındırgı'da sınırları aşan Atlı Okçuluk yarışması

Sındırgı'da sınırları aşan Atlı Okçuluk yarışması

Danimarka - 23.05.2022
İzmir'den 'Gizemli Hipatit' Uyarısı

İzmir'den 'Gizemli Hipatit' Uyarısı

Danimarka - 23.05.2022
Kadınlar Açık Alan Hokey Süper Ligi'nde Gaziantep Polisgücü şampiyon oldu

Kadınlar Açık Alan Hokey Süper Ligi'nde Gaziantep Polisgücü şampiyon oldu

Danimarka - 23.05.2022
Gaziantep Polisgücü Kadın Takımı Türkiye Süper Lig Şampiyonu

Gaziantep Polisgücü Kadın Takımı Türkiye Süper Lig Şampiyonu

Danimarka - 23.05.2022
Gaziantep Polisgücü Kadın Takımı Türkiye Süper Lig Şampiyonu

Gaziantep Polisgücü Kadın Takımı Türkiye Süper Lig Şampiyonu

Danimarka - 22.05.2022
İzmir'de Bosna Hersek rüzgarı

İzmir'de Bosna Hersek rüzgarı

Danimarka - 22.05.2022
Filenin Efeleri, Slovakya maçına Elazığ'da hazırlanıyor

Filenin Efeleri, Slovakya maçına Elazığ'da hazırlanıyor

Danimarka - 22.05.2022
Tam dişimize göre kura! İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Tam dişimize göre kura! İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Danimarka - 21.05.2022
17. Dünya Bosna Hersek Diasporası Futsal Şampiyonası tamamlandı

17. Dünya Bosna Hersek Diasporası Futsal Şampiyonası tamamlandı

Danimarka - 21.05.2022
Avrupa ülkeleri arasında doğurganlık hızı en yüksek ülke Fransa oldu! Türkiye 3. sırada

Avrupa ülkeleri arasında doğurganlık hızı en yüksek ülke Fransa oldu! Türkiye 3. sırada

Danimarka - 21.05.2022
5. Uluslararası Mardin Bienali başladı

5. Uluslararası Mardin Bienali başladı

Danimarka - 20.05.2022
CHP Sözcüsü Öztrak: 'Buğdayda taban fiyat en az 7,5 lira olmalıdır'

CHP Sözcüsü Öztrak: "Buğdayda taban fiyat en az 7,5 lira olmalıdır"

Danimarka - 20.05.2022
Odunpazarı'ndan Coşkulu 19 Mayıs Kutlaması

Odunpazarı'ndan Coşkulu 19 Mayıs Kutlaması

Danimarka - 20.05.2022
Antalya'nın 5 falez plajı Mavi Bayrak almaya hak kazandı

Antalya'nın 5 falez plajı Mavi Bayrak almaya hak kazandı

Danimarka - 20.05.2022
Asırlardır süregelen lezzet, yılın sadece 6 ayı yenebiliyor

Asırlardır süregelen lezzet, yılın sadece 6 ayı yenebiliyor

Danimarka - 20.05.2022
Odunpazarı'ndan coşkulu 19 Mayıs kutlaması

Odunpazarı'ndan coşkulu 19 Mayıs kutlaması

Danimarka - 20.05.2022
17. Dünya Bosna Hersek Diasporası Futsal Şampiyonası yarın İzmir'de düzenlenecek

17. Dünya Bosna Hersek Diasporası Futsal Şampiyonası yarın İzmir'de düzenlenecek

Danimarka - 20.05.2022
Trabzonspor'un Danimarkalı oyuncusu Cornelius, şampiyonluğu anlattı (1)

Trabzonspor'un Danimarkalı oyuncusu Cornelius, şampiyonluğu anlattı (1)

Danimarka - 20.05.2022
Bakan Ersoy: Ödüllü plaj sayısı 531'e yükseldi

Bakan Ersoy: Ödüllü plaj sayısı 531'e yükseldi

Danimarka - 20.05.2022
'Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki görüşmeler neticesinde olumlu bir yol bulunacağını umuyorum'

"Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki görüşmeler neticesinde olumlu bir yol bulunacağını umuyorum"

Danimarka - 19.05.2022
Beach Pro Tour Kuşadası Challenge heyecanı başladı

Beach Pro Tour Kuşadası Challenge heyecanı başladı

Danimarka - 19.05.2022
NATO: İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği için anlaşmaya varmaya çalışıyor, Türkiye'nin endişelerini dikkate alıyoruz

NATO: İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği için anlaşmaya varmaya çalışıyor, Türkiye'nin endişelerini dikkate alıyoruz

Danimarka - 19.05.2022
SPOR Kuşadası'nda plaj voleybolu heyecanı başladı

SPOR Kuşadası'nda plaj voleybolu heyecanı başladı

Danimarka - 19.05.2022
NATO: Türkiye'nin güvenlik endişeleri dikkate alınmalı

NATO: Türkiye'nin güvenlik endişeleri dikkate alınmalı

Danimarka - 19.05.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bir ülke 'Hayır' derse alamazlar' sözlerine NATO Genel Sekreteri'nden yanıt: Türkiye ile diyalog halindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir ülke 'Hayır' derse alamazlar" sözlerine NATO Genel Sekreteri'nden yanıt: Türkiye ile diyalog halindeyiz

Danimarka - 19.05.2022
Stoltenberg: 'Finlandiya, İsveç ve Türkiye ile temas halindeyiz''NATO'da önemli kararlar konusunda farklı görüşlere sahip olmak nadir görülen bir...

Stoltenberg: "Finlandiya, İsveç ve Türkiye ile temas halindeyiz""NATO'da önemli kararlar konusunda farklı görüşlere sahip olmak nadir görülen bir...

Danimarka - 19.05.2022
A Milli Erkek Voleybol Takımı Avrupa Altın Ligi'nde unvanını korumayı hedefliyor

A Milli Erkek Voleybol Takımı Avrupa Altın Ligi'nde unvanını korumayı hedefliyor

Danimarka - 19.05.2022
Salmonella bakterisi Kinder çikolata ürünleri nedeniyle 12 ülkede en az 324 kişiye bulaştı

Salmonella bakterisi Kinder çikolata ürünleri nedeniyle 12 ülkede en az 324 kişiye bulaştı

Danimarka - 19.05.2022
Salmonella bakterisi Kinder çikolata ürünleri nedeniyle 12 ülkede en az 324 kişiye bulaştı

Salmonella bakterisi Kinder çikolata ürünleri nedeniyle 12 ülkede en az 324 kişiye bulaştı

Danimarka - 19.05.2022
Dört AB ülkesinden dev enerji projesi

Dört AB ülkesinden dev enerji projesi

Danimarka - 18.05.2022
Türkiye'nin NATO'da veto hakkı var mı? Veto ederse ne olur?

Türkiye'nin NATO'da veto hakkı var mı? Veto ederse ne olur?

Danimarka - 18.05.2022
Çekya hükümetinden İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay

Çekya hükümetinden İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine onay

Danimarka - 18.05.2022
Avrupa ülkeleri Kuzey Denizi'nde rüzgar çiftlikleri inşa edecek

Avrupa ülkeleri Kuzey Denizi'nde rüzgar çiftlikleri inşa edecek

Danimarka - 18.05.2022
3D Gençlik Festivali Kanlıkavak Parkında devam ediyor

3D Gençlik Festivali Kanlıkavak Parkında devam ediyor

Danimarka - 18.05.2022
Odunpazarı'nda 3D Gençlik Festivali Kanlıkavak Parkında Devam Ediyor

Odunpazarı'nda 3D Gençlik Festivali Kanlıkavak Parkında Devam Ediyor

Danimarka - 18.05.2022
Sessiz Sedasız Evlendikleri Ortaya Çıktı

Sessiz Sedasız Evlendikleri Ortaya Çıktı

Danimarka - 18.05.2022
Türkiye NATO üyesi mi? Türkiye NATO'ya ne zaman üye oldu?

Türkiye NATO üyesi mi? Türkiye NATO'ya ne zaman üye oldu?

Danimarka - 18.05.2022
Plaj voleybolunun yıldızları Kuşadası'nda buluşacak

Plaj voleybolunun yıldızları Kuşadası'nda buluşacak

Danimarka - 18.05.2022
0.89 konut kredisi ne zaman verilecek? SON DURUM! 0.89 yeni konut kredisi şartları! 2022 yeni konut kredisi başladı mı?

0.89 konut kredisi ne zaman verilecek? SON DURUM! 0.89 yeni konut kredisi şartları! 2022 yeni konut kredisi başladı mı?

Danimarka - 26.05.2022
Plaj voleybolunun yıldızları Pro Tour Kuşadası Challenge'da buluşacak

Plaj voleybolunun yıldızları Pro Tour Kuşadası Challenge'da buluşacak

Danimarka - 18.05.2022
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Ukrayna'ya 42 kişilik ekip

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Ukrayna'ya 42 kişilik ekip

Danimarka - 17.05.2022
Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il yüzde 22,8 ile Hakkari, en az olduğu il ise yüzde 12,3 ile Muğla oldu

Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il yüzde 22,8 ile Hakkari, en az olduğu il ise yüzde 12,3 ile Muğla oldu

Danimarka - 17.05.2022
Türkiye onay vermezse İsveç ve Finlandiya, NATO'ya üye olabilir mi? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Türkiye onay vermezse İsveç ve Finlandiya, NATO'ya üye olabilir mi? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Danimarka - 17.05.2022
NATO üyeliği nedir, nasıl olur? NATO üyesi olmak ne anlama geliyor? NATO hangi ülkeler var?

NATO üyeliği nedir, nasıl olur? NATO üyesi olmak ne anlama geliyor? NATO hangi ülkeler var?

Danimarka - 17.05.2022
İsveç Nato'ya üye oldu mu, üyeliği kabul edildi mi? İsveç'in NATO başvurusu kabul oldu mu? İsveç NATO başvurusu onaylandı mı?

İsveç Nato'ya üye oldu mu, üyeliği kabul edildi mi? İsveç'in NATO başvurusu kabul oldu mu? İsveç NATO başvurusu onaylandı mı?

Danimarka - 17.05.2022
Finlandiya Nato'ya üye oldu mu, üyeliği kabul edildi mi? Finlandiya'nın NATO başvurusu kabul oldu mu?

Finlandiya Nato'ya üye oldu mu, üyeliği kabul edildi mi? Finlandiya'nın NATO başvurusu kabul oldu mu?

Danimarka - 17.05.2022
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: 'Yapıcı İstişarelerle Meseleyi Çözeceğimizden Eminim'

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: "Yapıcı İstişarelerle Meseleyi Çözeceğimizden Eminim"

Danimarka - 17.05.2022
Norveç NATO üyesi mi? Norveç NATO'ya üye mi?

Norveç NATO üyesi mi? Norveç NATO'ya üye mi?

Danimarka - 17.05.2022
Türkiye'nin ilk 3D Gençlik Festivali Odunpazarı'nda başladı

Türkiye'nin ilk 3D Gençlik Festivali Odunpazarı'nda başladı

Danimarka - 17.05.2022
Beyza İrem Türkoğlu'nun Şampiyonlar Ligi'nde tarihi Dörtlü Final heyecanı

Beyza İrem Türkoğlu'nun Şampiyonlar Ligi'nde tarihi Dörtlü Final heyecanı

Danimarka - 17.05.2022
NATO'da veto yetkisi olan ülkeler! Hangi ülkeler NATO üyesi? İşte NATO üyesi ülkeler!

NATO'da veto yetkisi olan ülkeler! Hangi ülkeler NATO üyesi? İşte NATO üyesi ülkeler!

Danimarka - 16.05.2022
NATO üyesi nasıl olunur? NATO üyelik şartları nelerdir? NATO üyesi olmak için gerekenler!

NATO üyesi nasıl olunur? NATO üyelik şartları nelerdir? NATO üyesi olmak için gerekenler!

Danimarka - 18.05.2022
Türkiye veto ederse ne olur? İsveç ve Finlandiya NATO üyesi olabilir mi? Türkiye'nin NATO veto yetkisi!

Türkiye veto ederse ne olur? İsveç ve Finlandiya NATO üyesi olabilir mi? Türkiye'nin NATO veto yetkisi!

Danimarka - 17.05.2022
Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır: 'Süreli Siyaset Getireceğiz. 4+4, Anayasal Hüküm Olacak'

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır: "Süreli Siyaset Getireceğiz. 4+4, Anayasal Hüküm Olacak"

Danimarka - 15.05.2022
'Borçka Uluslararası Gençlik Tiyatro Buluşması' başladı

"Borçka Uluslararası Gençlik Tiyatro Buluşması" başladı

Danimarka - 15.05.2022
Borçka'nın sokakları sanatlar buluştu

Borçka'nın sokakları sanatlar buluştu

Danimarka - 15.05.2022
Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt, Gençleri '3D Gençlik Festivali'nde' Buluşturacak

Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt, Gençleri "3D Gençlik Festivali'nde" Buluşturacak

Danimarka - 15.05.2022
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Danimarkalı mevkidaşı Kofod ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Danimarkalı mevkidaşı Kofod ile görüştü

Danimarka - 15.05.2022
Haftanın tarihine bakış

Haftanın tarihine bakış

Danimarka - 15.05.2022
24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları

24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları

Danimarka - 15.05.2022
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Samsun Tanıtım Günleri'ne katıldı

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Samsun Tanıtım Günleri'ne katıldı

Danimarka - 14.05.2022
Hepatit hastalığı Meksika'ya sıçradı

Hepatit hastalığı Meksika'ya sıçradı

Danimarka - 13.05.2022
Ankersen kimdir? Göztepe Danimarkalı iş adamı Rasmus Ankersen kimdir?

Ankersen kimdir? Göztepe Danimarkalı iş adamı Rasmus Ankersen kimdir?

Danimarka - 23.03.2022
NATO ne zaman kuruldu? Türkiye NATO'ya ne zaman girdi? NATO'ya ne zaman üye olduk? Türkiye NATO'ya ne zaman üye oldu?

NATO ne zaman kuruldu? Türkiye NATO'ya ne zaman girdi? NATO'ya ne zaman üye olduk? Türkiye NATO'ya ne zaman üye oldu?

Danimarka - 23.05.2022
İtalya İngiltere maçı ne zaman? EURO 2020 Finali İtalya İngiltere maçı saat kaçta, hangi kanalda? Son dakika İtalya İngiltere maçı hangi gün?

İtalya İngiltere maçı ne zaman? EURO 2020 Finali İtalya İngiltere maçı saat kaçta, hangi kanalda? Son dakika İtalya İngiltere maçı hangi gün?

Danimarka - 09.07.2021
EURO 2020 Final İtalya İngiltere maçı ne zaman? İtalya İngiltere maçı saat kaçta, hangi kanalda? İtalya İngiltere maçı hangi gün?

EURO 2020 Final İtalya İngiltere maçı ne zaman? İtalya İngiltere maçı saat kaçta, hangi kanalda? İtalya İngiltere maçı hangi gün?

Danimarka - 09.07.2021
İngiltere Danimarka maçı canlı izle! EURO 2020 Yarı Final İngiltere-Danimarka maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İngiltere Danimarka maçı canlı izle! EURO 2020 Yarı Final İngiltere-Danimarka maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Danimarka - 07.07.2021
İngiltere-Danimarka maçı ne zaman? EURO 2020 Yarı Final Maçı İngiltere Danimarka maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İngiltere-Danimarka maçı ne zaman? EURO 2020 Yarı Final Maçı İngiltere Danimarka maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Danimarka - 07.07.2021
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