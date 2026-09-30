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Cristiano Ronaldo'dan Jorge Jesus'a rest

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Cristiano Ronaldo'dan Jorge Jesus'a rest
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Portekiz Milli Takımı'nda son oynanan Norveç müsabakasında yedek kalan Cristiano Ronaldo, bu durumdan hiç de hoşnut değil. Teknik direktör Jorge Jesus ile görüşen Ronaldo'nun Danimarka ile oynanacak mücadelede de yedek kalması maçın kadrosunda yer almak istemediğini hocasına bildirdiği iddia edildi.

  • Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nın son Norveç maçında ilk 11'de yer almayıp yedek kulübesinde oturdu.
  • Ronaldo, Norveç maçının ardından teknik direktör Jorge Jesus ile görüşerek memnuniyetsizliğini dile getirdi.
  • Ronaldo, Danimarka maçında da yedek kalması halinde maç kadrosunda yer almak istemediğini Jorge Jesus'a bildirdi.

Portekiz Milli Takımı'nda dünyaca ünlü süperstar Cristiano Ronaldo ile teknik direktör Jorge Jesus arasında soğuk rüzgarlar esiyor. 

YEDEK KALMASINDAN RAHATSIZ

Son oynanan Norveç karşılaşmasında ilk 11'de yer almayıp yedek kulübesinde oturan tecrübeli golcünün, bu karardan ötürü oldukça rahatsız olduğu öğrenildi.

JESUS İLE ÖZEL GÖRÜŞME

Portekiz basınında yer alan iddialara göre; Norveç maçının ardından teknik direktör Jorge Jesus ile bir görüşme gerçekleştiren Ronaldo, memnuniyetsizliğini açıkça dile getirdi. Yıldız futbolcunun, yaklaşan Danimarka müsabakasında da kulübede oturması halinde maç kadrosunda yer almak istemediğini tecrübeli çalıştırıcıya bildirdiği ileri sürüldü.

GELECEĞİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Takımın en büyük lideri konumundaki Ronaldo'nun bu radikal çıkışı, Portekiz kampında ve futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Jorge Jesus'un Danimarka maçı öncesinde nasıl bir kadro tercihi yapacağı ve iki isim arasındaki bu gerilimin takıma nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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